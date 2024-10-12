以色列攻擊聯合國駐軍4傷　拜登籲停火！歐洲多國譴責

▲聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）本周遭以軍攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列本周多次朝聯合國駐黎巴嫩維和部隊開火，總計造成4名聯合國駐軍成員受傷。對此，美國總統拜登11日表示，他絕對肯定敦促以色列在與真主黨衝突期間停止向聯合國駐軍發動攻擊。

BBC、Axios報導，以色列10日、11日攻擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊），以軍坦克10日開砲攻擊UNIFIL哨塔之後，2名印尼士兵摔落受傷，11日聯黎部隊基地哨塔附近發生爆炸，造成2名斯里蘭卡士兵受傷。在此之際，聯黎部隊總部因爆炸受損，另處據點被以色列軍用工程車損壞。

依據以色列軍方說法，以色列士兵在黎巴嫩南部納古拉（Naqoura）聯黎部隊基地附近發現威脅才會開火，將展開最高層級調查。

五角大廈11日表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已敦促以色列防止採取措施，以防類似事件重演。另外，美國總統拜登被問及是否呼籲以色列停止攻擊聯合國維和人員時，表示絕對肯定。除了美國，法國、義大利、西班牙領導人也發布聯合聲明，譴責以色列的行為不可接受，應該立即停止，斯里蘭卡外交部強烈譴責以軍開火導致2名斯里蘭卡士兵受傷的事件。

在聯合國遇襲之前，以色列曾要求聯黎部隊撤至距離邊境至少5公里的地方。但以色列官員透露，聯黎部隊拒絕這項要求。

UNIFIL發言人特南蒂（Andrea Tenenti）表示，留守的決定是與部隊派遣國協商之後的結果，「維和人員仍駐紮在黎巴嫩南部所有據點，聯合國旗幟將持續飄揚，儘管面臨挑戰，將盡最大努力進行監控」，但也稱攻擊維和部隊成員的行為嚴重違反國際人道法。