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以軍攻擊！聯合國駐軍2傷通訊系統毀了　賀錦麗喊停火

▲▼ 聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）。（圖／路透）

▲聯合國駐黎巴嫩臨時部隊9日、10日連續兩天遭到以軍攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊的哨塔10日遭以軍坦克襲擊，2名維和部隊成員墜落受傷。部隊發言人表示，除了10日的事件，其實9日另處據點也被以軍開火，車輛、通訊系統、攝影監控設備損壞，但部隊仍會持續留守黎巴嫩南部，現階段不會撤離。在此之際，美國副總統賀錦麗10日表示，如今中東緊張情勢需要降溫，「我們必須達成停火協議」。

路透、衛報等報導，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）在黎巴嫩南部納古拉（Naqoura）總部的哨塔10日遭一輛以色列坦克開火命中，2名印尼籍維和部隊成員從哨塔上墜落。針對這起事件，UNIFIL透過聲明表示，儘管受傷人員傷勢不嚴重，但仍需留在醫院接受治療，強調蓄意攻擊聯合國維和部隊人員是嚴重違反國際法的行為。

不只如此，UNIFIL還說，以軍士兵還朝附近一處據點開槍，車輛、通訊系統損壞，故意朝監控該區域的攝影設備攻擊使其失效，時間點就在9日，也就是2名維和部隊成員遇襲墜落受傷的前一天。UNIFIL認為，以軍針對聯合國維和部隊據點的攻擊行動並非偶然，是有預謀的行為。

聯手組成維和部隊的50國軍方已於10日同意繼續部署1萬400多名部隊成員留守當地，北至利塔尼河（Litani River）、南至聯合國承認的以黎邊境「藍線」（Blue Line）。UNIFIL發言人特內蒂（Andrea Tenenti）指出，出於聯合國安理會的要求，部隊將會繼續留守，直至情況變得不允許為止。

中東地區過去數月接連爆發以哈戰爭、以黎武裝衝突，緊張情勢不斷升溫。對此，美國副總統賀錦麗10日提到，中東情勢需要和緩下來，「我們需要達成停火協議」。

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