傳波灣國家遊說美國　阻止以色列攻擊伊朗石油設施

▲沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等波灣國家遊說美國，阻止以色列攻擊伊朗石油設施。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

據傳波斯灣阿拉伯國家正在遊說美國阻止以色列攻擊伊朗石油設施，3名消息人士向路透表示，這家國家擔憂一旦衝突升溫，自身石油設施可能遭受伊朗代理人的攻擊，同時拒絕開放領空供以色列對伊朗發動攻擊，避免捲入戰火。

上述提及的波灣國家包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等。沙烏地政府顧問西哈比（Ali Shihabi）指出，「伊朗人已經明確說了，若波灣國家向以色列開放領空，那就是戰爭行為」。在本周會議上，伊朗已經對沙烏地阿拉伯發出警告，稱假如以色列發動攻擊期間有得到任何援助，伊朗將無法確保沙國油田的安全。

消息稱，沙烏地阿拉伯實際領導人、王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）9日的會談重點，就是以色列可能發動攻擊。

華府知情人士透露，波斯灣阿拉伯國家官員與美方聯絡，表達對以色列報復行動潛在範圍的擔憂。當被問及波灣國家是否要求美國確保以色列的反應是審慎有分寸時，白宮拒絕置評。

美國負責中東事務的前情報官員潘尼可夫（Jonathan Panikoff）認為，海灣國家的焦慮很可能成為與以色列談判的關鍵話題，試圖說服以色列採取謹慎回應。