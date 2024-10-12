「一定出來投不同意罷免」選前之夜　2萬群眾湧入！大咖籲挺善樑

▲「一定出來投不同意罷免」選前之夜。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中國國民黨基隆市黨部今（12日）晚上於基隆安樂區麵粉廠舉辦「一定出來投不同意罷免」選前之夜，儘管基隆下著大雨，黨內重量級人士仍齊聚，力挺基隆市長謝國樑，風雨生信心，顯現國民黨團結在基隆的氣勢，與湧入現場的2萬熱情民眾，齊聲高呼「支持謝國樑，不同意罷免」，只有踴躍出門投票，守下關鍵戰役，才能守護基隆、守護國會、守護台灣。

晚會中，馬英九前總統、朱立倫主席、蔣萬安市長、侯友宜市長、張善政市長與國民黨團各立委、基隆在地議員皆齊聚，同聲呼籲支持者堅定地投下手中的「不同意罷免」關鍵選票，讓勇於守護市產的「小愛爸爸」謝國樑繼續擔任基隆市長，並粉碎民進黨意圖惡意罷免、動盪台灣政局的圖謀。

基隆市長謝國樑與眾多年輕人在晚會一開始就共同大進場，掀起晚會高潮，場面十分熱情，展現市長受到的愛戴與支持。

張善政表示，大雨澆不熄大家力挺謝國樑的熱情，基北北桃已成為共同生活圈，上週風災時，謝國樑緊急請求桃園支援桃園機具協助救災，永遠以同理心跟人民站在一起，再加上推出1200月票體恤通勤族、室內兒童樂園造福親子，更推出食安三箭照顧兒少，這是他支持謝國樑的最大主因。

蔣萬安說，風雨生信心，他所認識的國樑市長認真努力，一上任就成功爭取1200月票，還推動了一區一室內兒童樂園、長照服務管理所等，努力照顧基隆各年齡層，短時間做這麼多事的市長為什麼要罷免？他反對惡意罷免，撕裂鄉親的感情，造成社會動盪不安，盼明天大家不畏風雨投下不同意罷免票，終止這個仇恨。

林沛祥呼籲基隆人站出來，他舉出三個理由，如果你討厭網軍、反對霸凌、討厭民進黨，就要踴躍出來投不同意罷免票。昨天民進黨立委公然跑到罷樑活動，怎麼說沒介入？讓我們用選票給他們一巴掌，拜託大家投不同意罷免票。

羅智強指出，基隆人不畏懼風雨，最厭惡惡罷、仇恨與不講是非，捍衛基隆市產的謝國樑卻遭出賣東岸商場的民進黨操弄罷免。他呼籲，就在明天一起把公道善良贏回來，展現基隆人的善良，打臉鬧場的民進黨。

立院國民黨團總召傅崐萁率領國民黨團同仁給謝國樑全力相挺，高呼「守護國會、守護基隆」，並對基隆市民一鞠躬表達感謝。傅崐萁表示，雖然今晚下大雨，但善良誠懇的基隆人只要支持謝國樑，明天就會有陽光。整個國家機器在打壓謝國樑，他呼籲大家守護基隆、愛惜國樑。

侯友宜指出，基隆與新北北海岸地區的地形類似，謝國樑可說是他的「好厝邊」，所以這次他特地來相挺。謝國樑上任後，把林右昌留給他的爛攤子整頓成居民安居樂業好所在，並在潮境公園推出AR恐龍園區、準備將大型公車汰換為全新低底盤電動公車等，一直在做事，而且如果謝國樑繼續為基隆市服務，基隆捷運才會有繼續討論的可能性。他呼籲，新北基隆一起走，「不同意罷免」讓基隆市政持續穩健進步，也期望能讓基隆捷運順利動工。

馬英九表示，這是他今年第五次來基隆幫謝國樑，兩年前也來五次讓他順利選上市長，總共加起來十次，希望謝國樑能「十全十美」一舉突破困難！民進黨貪污腐敗、支持廢死等爭議層出不窮，卻轉移目標罷免政績卓越的謝市長。東岸商場產權市府已四連勝，林右昌前市府官員更被起訴，基隆市民應站出來，反對這種沒有正當性的惡意罷免！隨後謝國樑更給予馬英九深深的擁抱與握手，感謝馬英九給予的支持。

朱立倫強調，謝國樑維護市民生命財產，但以現在的罷免制度，我們若不站出來，就可能讓邪惡的罷免方得逞。他也向賴清德總統喊話，朝野和解從明天基隆罷免投票開始，基隆和，台灣才會興。他最後強調，明天全台灣都在看，呼籲基隆市民用愛守護「小愛爸爸」謝國樑，投下不同意罷免票，讓謝國樑好好領導基隆，現在雖下大雨，下禮拜就能陽光普照。

儘管晚會開場下著大雨，但謝國樑自進場以來就沒穿雨衣，展現最大的誠意，而且剛巧在他壓軸講話時，大雨就已完全停止。在他上台時，更邀集現場所有來賓，包括基隆的在地議員與里長，最基層草根的力量都現身力挺謝國樑，展現謝國樑在基隆所擁有的高人氣。

謝國樑強調，基隆在他領導下，不僅還債超過10億，創基隆20年來最佳的財政狀況，並推動行人友善，交通事故率大幅下降，也關心孩童教育，提升營養午餐補助，執行林右昌前市府六年多都沒有做到的騎樓整平、解決二十幾年來都沒有解決的路平問題，更宣示明年起將打造第八個室內兒童樂園。

謝國樑指出，他希望基隆成為一個更有愛的城市，而非更仇恨。基隆市民手中這一票，不是只有關心基隆，而是攸關台灣的社會安定跟社會發展。頻繁的罷免對大家是好的嗎？呼籲市民站出來投「不同意罷免」票。