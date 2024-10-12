「固樑」晚會破2萬人！謝國樑濕透上半身　「北北桃」3市長齊聚力挺

▲蔣萬安12日晚間參加守護基隆造勢活動，力挺謝國樑。（圖／翻攝直播畫面）



記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日將進行投票。國民黨今（12日）舉行「守護基隆」造勢晚會力挺謝國樑，藍營大咖從黨主席、縣市長到立委，都齊聚基隆反罷免。晚上8點左右，主持人喊出現場支持者達到2萬人了。但晚間基隆下起滂沱大雨，支持者紛紛穿上雨衣、撐雨傘，不過謝國樑在整場造勢晚會上，完全沒穿雨衣，儘管全身被雨淋的濕透透、眼鏡也因此起霧，但他依舊從頭到尾站在台上。

桃園市長張善政致詞時表示，大雨澆不息大家挺謝國樑的熱誠，桃園跟基隆就像兄弟一樣，「基北北桃」就是生活圈，基隆有難、桃園一定要來幫忙。還記得當時基北北桃在推1200交通月票，謝國樑為此跟鐵路局等單位不斷聯繫，就是希望可以讓基隆市民享有好的福利；基隆是雨都，為了讓小孩雨天還是有地方去放電，謝國樑設立多個室內親子公園，這樣心繫市民的市長哪裡找？明天一定要出門投不同意罷免票。

面對晚上的大雨，台北市長蔣萬安上台時就說，「風雨生信心」，謝國樑上任快2年，做了很多為民服務的政策，這麼會為市民著想的市長，現在憑什麼罷免他？毫無正當性，民進黨把仇恨帶來基隆，甚至帶來動盪不安，明天一定要用手中的選票終止這樣的仇恨、對立、不安，拜託大家明天不畏風雨出來投下不同意罷免。

新北市長侯友宜上台時給謝國樑一個大大的擁抱，侯說，新北市跟基隆連在一起，地理環境完全一模一樣，基隆市民跟謝國樑都是他的好厝邊，他今天是來挺他的善良好厝邊。侯說，台灣人是善良、認真、勤儉樸實的，大家教孩子都要說好話、鼓勵，他看到這次惡罷活動，非常有感觸，看到做事的市長，要給他鼓勵，不要扯後腿。

侯友宜也說，基隆最關心的基隆捷運，侯友宜有責任跟謝國樑並肩作戰，並跟蔣萬安站在一起，他們不是逐一個夢，而是完成一個夢，讓基隆捷運順利規畫，有機會動工，都要靠謝國樑。