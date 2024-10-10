台東山陀兒災後重建經費高達3億　議員急向中央求援

▲台東災後亟需重建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

山陀兒颱風災後復健工程亟需中央挹注經費，台東縣議員黃治維偕同台東縣府建設處於10月9日現地勘察。以6件的水利工程災修案的所需經費就高達2億多元，此費用尚未涵蓋金針山主線道路5件、產業道路在內。台東縣議員黃治維表示，將資訊逐步向上傳遞，除了共同的爭取經費，也讓中央知曉台東縣的災情其實並不亞於南部的縣市，重建經費恐高達3億元。

台東縣府建設處經彙整災後資訊將進行災害復建工程以及替代道路的整理鋪設，以6件的水利工程災修案的所需經費就高達2億多元，範圍囊括知本溪美和提防、利嘉溪東興提防、文里溪左岸提防、文里溪左岸二號護岸、文里溪三號護岸與太麻里溪緊急清疏。

民進黨台東縣議員黃治維表示，山陀兒颱風造成的損失，不只有民眾的住宅、財損和農民的作物經濟收入，攸關民生的生活不便設施應逐一檢視，採取適當的復健工程。河川的清疏又錯綜複雜，牽涉各單位管理權責與經費來源；但經由邀集台東縣府建設處的陪同勘察，有必要將資訊逐步向上傳遞，除了共同的爭取經費，也讓中央知曉台東縣的災情其實並不亞於南部的縣市，須重視並處置，才能於聽取輿情後，解決地方的窒礙難行問題。

民進黨不分區立法委員莊瑞雄認為，颱風影響在台東非偶發性事件，有關農業、土石流及水災年災害通報等應平時就應建立管道，另也將請經濟部給予協助，風災後台東縣政府也向中央提出爭取預算，以執行整治肆虐後的家園重建，無奈中央總預算案不審，地方如何獲得奧援。

山陀兒颱風帶來驚人的雨量，台東縣南迴線各鄉鎮的累積雨量均超過1500毫米，金峰鄉更高達2000毫米。這導致區內多處野溪暴漲，坡地發生大規模土石流，造成道路排水系統損壞、路基掏空，並引發多處道路坍塌。