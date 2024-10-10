把握明日好天氣！3地周末變天有雨　下波東北季風時間曝

▲明天天氣穩定，各地多雲到晴，周六水氣增，基隆北海岸、大台北及東半部有降雨機率。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣穩定，中央氣象署指出，明天各地多雲到晴，早晚氣溫偏涼，低溫22至24度，明晚到周六水氣稍增，基隆北海岸、大台北及東半部有降雨機率，中南部山區午後有局部大雨，周日東北季風減弱，低溫逐日回升，下一波東北季風落在下周末，影響情形待觀察。

氣象署預報員張竣堯說，明天天氣型態與今天類似，迎風面降雨較零星，基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星短暫雨，北部為多雲可見陽光，中南部為晴到多雲，午後局部短暫雷陣雨。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，明晚開始到周六水氣稍增加，降雨範圍大致一樣，但大台北連平地都有降雨機率，其他地區仍是晴到多雲，午後中部山區及南部有短暫雷陣雨，尤其中南部山區有局部大雨發生的機會。

他說，周日東北季風減弱，到下周四環境都屬於偏東風，各地大致多雲到晴，雨區主要在大台北山區及東北部有零星陣雨，下周一中南部地區有局部短暫陣雨。下一波東北季風預估落在下個周末，影響程度要等時間近一點再觀察。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，受到東北季風影響，各地早晚偏涼，夜晚清晨低溫22至24度，局部空曠地區再略低1到2度，早出晚歸添加衣物。明、後天北部及東半部高溫26至28度，中南部31、32度，周日東北季風減弱，各地低溫逐日回升。

張竣堯提到，百里嘉颱風即將減弱為溫帶氣旋，因距離台灣遙遠，對台灣天氣沒影響，未來一周沒看到熱帶系統發展訊號，氣象署將持續觀察。