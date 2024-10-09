賞國慶煙火好天氣！明起「先乾後濕」　雨區變化一次看

▲明、後天水氣減少，北部及東北部降雨變得較為零星。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明天就是雙十國慶日，國慶煙火將在雲林舉行，中央氣象署指出，明、後天水氣減少，北部、東北部降雨較零星，受到東北季風影響，低溫22至24度，中部地區明日天氣晴朗，不影響觀看煙火，周六水氣稍多，降雨增加，但周日環境轉乾、偏東風，雨勢略減且各地回溫。

今年第19號颱風「百里嘉」下午2時生成，氣象署預報員黃恩鴻說，颱風未來持續朝北方的方向移動，因所在環境不佳，很快就會減弱為低氣壓，對日本及台灣的天氣都沒影響。

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▲百里嘉颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，東北季風影響，北台灣稍微轉涼，今日迎風面北部、東半部多雨，中南部在午後有短暫雨，明、後天水氣最少，周六再增多。明後天東北季風轉為東風，水氣減少，大台北平地及東北部有局部短暫雨。

他說，明天國慶日，北部地區清晨仍有零星飄雨，但白天水氣減少，各地多雲到晴，偶爾看到陽光，中部地區明天將是晴朗的天氣。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周六水氣較多，迎風面北部及東北部降雨增加，周日到下周二東北季風減弱，主要降雨在基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，中南部維持午後局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，今起到周六受到東北季風影響，各地早晚偏涼，明、後天北部及東北部高25至29度、低溫約在22至24度，中南部約30、31度，澎湖27至28度、金門27至28度、馬祖23至24度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周日到下周二東北季風減弱，北台灣高溫回升，各地高溫可達28至30度，北部及東北部高溫29至31度，中南部地區約31、32度。下周環境偏東風，各地大致多雲到晴，天氣較單純。