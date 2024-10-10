獨／高雄新都市傳說！山陀兒17級強風狂轟猛炸　唯一不壞公設是它

記者吳奕靖／高雄報導

這次山陀兒颱風重創高雄，也意外傳出新的都市傳說，就有網友發現「高雄颱風天只有一個公設不會壞，就是每支照相機都是好好的」，真的是這樣嗎？記者求證高雄市政府警察局交通大隊，得到意外的答案。

▲網友發現山陀兒颱風的17級強風下，高雄唯一不會損壞的公設就是測速照相機 。（圖／記者吳奕靖攝）

網友Kuo CoCo在山坨兒颱風過境之後，在IG發出一段影片表示「高雄颱風天只有一個公社不會壞，就是每支照相機都是好好的」，詢問大家有沒有同感，影片播出之後吸引了171萬人次瀏覽，有其他網友回應：「每隻造價300萬，怎麼吹得走」、「唯一不會偷工減料的建設就這個了！國庫有1％的收入靠他們」，也有人說「真的！松藝路樹倒的亂七八糟，怎麼測速器怎麼都沒事」、「車子失控撞上去就倒了，等功德主」、「同感＋1」。

▲測速照相機的基座是預拌混凝土來強化。（圖／記者吳奕靖攝）

▲測速照相機的高度遠比路樹要來得低，相對迎風威力較小。（圖／記者吳奕靖攝）

其實這次山陀兒颱風真的重創高雄，根據高雄市長陳其邁在9日前往議會進行施政報告當中就有提到：「有關山陀兒颱風肆虐高雄，以17級強陣風創下歷史新高，強風嚴重損害路樹、號誌、路燈、路樹的災情就超過2500件」。而新聞局在5日發布的災情訊息當中，就提到路樹災情受理有2577件、廣告招牌災情就有477件，但是當中有沒有包含測速照相機的部分呢？

記者求證高雄市政府警察局交通大隊，交通大隊強調「本市目前公告計有260處，本次風災均未損壞。另配合測照設備設置提醒民眾警告牌面計有28處損壞（含傾斜），損壞部分均已先行移除或扶正復原」。也就是說260隻的測速照相機真的沒有損壞，就如同網友所觀察到的情況是真的，而記者也實地走訪查看為何測速照相機不會倒，原來是底座還有用預拌混凝土來強化，不同於路樹的根，同時因為測速照相機的高度也沒有比路樹高，受力相對較小，因此面對17級的強風才能絲毫無傷。