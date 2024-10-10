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山陀兒肆虐高雄農損1.05億！全品項現金救助　申請辦法一次看

▲▼高雄農損。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲山陀兒颱風肆虐高雄，造成大寮區香蕉倒伏。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風重創高雄，造成高雄農產業損失金額達1億573.6萬元，市長陳其邁日前喊話農業部，希望給予「全品項現金救助」，經爭取後，農業部同意辦理高雄市農產業「全品項納入農產業天然災害現金救助及低利貸款」，部分蔬果類免現勘，即日起至10月24日止受理農民申報。

到山陀兒颱風強風大雨影響，暴風圈壟罩高雄超過60小時，多達21區有10級以上陣風，仁武、林園區更出現15級強陣風，高雄港更測得破紀錄的17級強陣風，超過凱米颱風13級，造成各區嚴重災情，至10月9日農損累積已超過1億，各公所仍持續查報市府中。

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▲▼高雄農損。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲梓官區蔬菜泡水腐爛。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市政府成功爭取到全品項救助獲農業部同意辦理現金救助及低利貸款外，也成功爭取大社區、大寮區、大樹區、仁武區、林園區、燕巢區、鳥松區、橋頭區、梓官區：番石榴、香蕉、棗、紅豆、洋蔥苗圃、蔬菜類全品項、以及岡山區：苦瓜、仁武區、燕巢區、楠梓區、橋頭區：西瓜、香瓜等品項為免現勘區域。

農業局指出，若有客觀種植證明文件：產銷履歷、天然災害救助、農業保險、申辦綠色環境給付計畫等或使用農業部「農業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片，區公所得免勘查，加速救助程序，盡早協助農民復耕。

▲▼高雄農損補助。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼市府宣布關於農損，全品項現金救助或低利貸款。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄農損補助。（圖／記者許宥孺翻攝）

農業局表示，鑒於本次強風導致農友溫網室設備損害嚴重，為減輕農民負擔，市府配合農糧署113年風災災損溫網室設施重建輔導措施，加碼網布及披覆組件補助，由農糧署補助1/3，本府加碼補助1/3。

農業局局長張清榮提醒，農作物受災損失達2成以上的農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並於113年10月24日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，市府也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友加速復耕若需低利貸款及申請2萬/公頃有機質肥料補助，可洽當地農會辦理。

▲▼高雄農損補助。（圖／記者許宥孺翻攝）

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