　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風豪雨肆虐北海岸重生　法鼓山今起發放防疫物品

▲法鼓山10／10起發放防疫物品。（圖／法鼓山慈基會提供）

▲法鼓山10月10日起發放防疫物品。（圖／法鼓山慈基會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

致災暴雨後至今一周，基隆及北海岸的民眾，在地區首長協調各界善心合力守護下，已逐漸擺脫淹水後汙泥淤積，以及缺水、斷電等問題。法鼓山的僧團、基隆精舍、社會大學及在地義工，在此期間也出動近千人次，陸續配合法鼓山慈善基金會及地方政府做災後救援，在金山、三芝、萬里等地協助清淤、通電、發放物資。

隨著北海岸雨勢漸緩，法鼓山慈基會號召義工於國慶日及周休假期，參與災害慰問關懷。今天（10日）上午9點起，慈基會會長柯瑤碧、副會長王瓊珠、秘書長常惺法師先後率同30多位義工，以金山區中山路、老街，還有清泉里、三界里為中心，挨家挨戶發放消毒用品，防範疫病孳生；同時也為受災戶提供心理支持、慰訪補助。預計將發放至本周六、日，想要加入義工行列或需要防疫物資的受災民眾，可洽詢：02-2893-9966轉6336。

▲法鼓山10／10起發放防疫物品。（圖／法鼓山慈基會提供）

法鼓山慈基會表示，此次暴雨成災，導致金山三和國小、萬里大鵬國小的校園設備嚴重受損。法鼓山配合政府及教育單位進行實地勘災慰訪後，將會補助這兩間小學的修繕費用，希望學生們都能安心上學。連日搶修的台電工程人員也特別致謝法鼓山社會大學，全力協助台電輸配三芝八連溪附近的線路，讓山區住戶及動物之家都能及早復電。

住在三界里的賴朝根說，這是他家遇到過最嚴重的一次淹水，感恩法鼓山的師兄姐隔天就來幫忙清理。在老街經商的潘彥均說，感激法鼓山的法師、各地義工於大水退後立即來協助清淤，讓街道能快速恢復清淨原貌，大家都很感念社會各界對北海岸受災戶的關心與幫助。中山路服飾行老闆娘劉蔡牡丹說，這次淹水速度太快，在家家戶戶忙於清理時，很感謝法鼓山的法師們還來送便當給大家。

▲法鼓山10／10起發放防疫物品。（圖／法鼓山慈基會提供）

家住三芝的賴雅婷至今心有餘悸，她說這次暴雨泥流，讓房子淹沒在110公分高的淤泥之中，是生平遇到過最嚴重的天災。幸好法鼓山慈基會的專職和三芝的郭炳煌師兄，立即前來關懷並給予慰問補助；隔天便有從基隆等地前來的法鼓山法師和義工們，開始幫忙大家清運汙泥、接電、拆裝大型傢俱，解決許多困難。

與義工們連日一起搬運汙泥、幫助民眾清理家園，法鼓山基隆精舍副寺果樞法師向義工們鼓勵，「身在臺灣就是一家人，不分彼此，人人都是鄉親」，感謝大家都能夠將心比心，看到別人遇到困難，就像自己遇到困難。而有時間、有能力學習為他人做奉獻，就是有福報的人。

▲法鼓山10／10起發放防疫物品。（圖／法鼓山慈基會提供）

▲法鼓山10／10起發放防疫物品。（圖／法鼓山慈基會提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►勇消颱風天忙救災...乖乖排隊買便當遭公審　謝國樑到分隊力挺

►金山夫妻遭洪水沖走雙亡！遺體送抵殯儀館　女兒崩潰：我沒有爸媽了

►最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家　遭洪水沖走雙亡

►快訊／擋土牆崩塌壓困野柳男恐截肢　勇消3.5hrs完成拆牆救命

►大雨狂炸泥流滾滾！金山老街淹成「水上市場」　阿伯大腿泡水無奈

►台2線超扯畫面曝！溪水暴漲淹到路　員警泡在泥黃汪洋「深及胸」

ET快訊
快訊／陳佩琪現身西門町！　「請還給我老公」
台YTR「性向0隱瞞」媽氣到發火：帶你去看醫生！
快訊／百齡橋驚見「沒有頭顱」浮屍！
鳥總下跪道歉！偷吃女球員、女國手、美商主管　判賠結果曝
獨／姊姊國慶日突宣布婚訊　「五熊」發聲了！
3歲童遭凌虐睪丸發黑　健身教練「睡鈔票床」炫富照曝
快訊／中信兄弟大巨蛋總冠軍賽　售票公布！
快訊／汪建民家屬再發聲！　3天後告別式：懇辭各界奠儀
突要求小黃停車！新北男下秒墜中興橋　運將嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化雙十健行！限量好禮秒殺　民眾大喊：中華民國生日快樂

颱風豪雨肆虐北海岸重生　法鼓山今起發放防疫物品

2024雙十國慶晴空藝術節　活力大遊行熱力精彩登場

王惠美、林倩綺力挺！謝國樑：罷免理由像「流浪旅行」無正當性

民眾黨雲林黨部賀國慶　聚焦民主！盼找回司法與社會公義

對文資無感？！　台南「文資流」展覽讓你五感文資

颱風豪雨肆虐後重生！新北萬里居民歡度國慶　活力操取代健行

點滴善意匯聚　台南做工行善團築起國慶最美風景

蘭花展為水道館慶暖身　潑墨色石斛蘭、手掌大仙履蘭成目光焦點

來自國際的互動　2024南瀛國際民俗藝術節促進文化交流與理解

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

彰化雙十健行！限量好禮秒殺　民眾大喊：中華民國生日快樂

颱風豪雨肆虐北海岸重生　法鼓山今起發放防疫物品

2024雙十國慶晴空藝術節　活力大遊行熱力精彩登場

王惠美、林倩綺力挺！謝國樑：罷免理由像「流浪旅行」無正當性

民眾黨雲林黨部賀國慶　聚焦民主！盼找回司法與社會公義

對文資無感？！　台南「文資流」展覽讓你五感文資

颱風豪雨肆虐後重生！新北萬里居民歡度國慶　活力操取代健行

點滴善意匯聚　台南做工行善團築起國慶最美風景

蘭花展為水道館慶暖身　潑墨色石斛蘭、手掌大仙履蘭成目光焦點

來自國際的互動　2024南瀛國際民俗藝術節促進文化交流與理解

2015AD「NL」歌手圓夢！獻唱《英雄聯盟》經典神曲　眾英靈助陣

美女主播「雙十節合照國旗」！　張宇現身中正紀念堂嗨喊：敬自由

彰化雙十健行！限量好禮秒殺　民眾大喊：中華民國生日快樂

陸網紅闖「神秘禁地」宿營2天1夜挨批　回擊：我犯什麼天條了

太魯閣晶英10／13回歸！每人5500起　早餐爽吃到12點、免費接駁

台中甜點一級戰區！1hr賣破600個　知名麵包店插旗美術館商圈

國慶鳥來了！灰面鵟鷹過境　墾丁出現千隻壯觀佈滿藍天

林郁婷英國世界盃改打60公斤量級　曾自強：聽說JK羅琳在那裡

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

不能留長髮！婆婆下馬威「狠訂10條家規」　媳婦傻眼不住了

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

地方熱門新聞

桃園班班有鮮乳何時實施　市府：10/ 16日起

人氣IP「橘貓重重」　國慶日快閃桃藝工坊

農漁牧災損品項單價陳亭妃要求每年滾動式檢討

慶重陽！北榮桃園分院彩虹居　疊杯比賽登高

國慶焰火意外亮點　雲林正妹女警騎士團將執行交通維安

台南淹水嚴重陳怡珍盤整改善排水系統

2014年台南國慶升旗典禮黃偉哲率員歡度國慶

秋賞南安.進入布農瓦拉米蕨之路人文探訪之旅10／12起跑

蘭花展為水道館慶暖身潑墨色石斛蘭成目光焦點

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　旗袍美女走秀

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

游顥喊話修國土法、暫緩2年上路

更多熱門

相關新聞

消防救災生力軍大南方資源再生公司企業義消正式成軍

消防救災生力軍大南方資源再生公司企業義消正式成軍

台南市消防局第二大隊於9日辦理「麻豆區大南方資源再生股份有限公司企業義消成軍典禮」，本次企業義消的成軍典禮在麻豆分隊的指導下，由新進2名企業義消示範滅火器運用及操作廠區的室內消防栓，展示消防局推動企業義消成果。

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石

南消四大辦理救災體能測驗及救助複訓

南消四大辦理救災體能測驗及救助複訓

國軍總動員！上千兵力助5縣市災後復原　陪撤離居民返家

國軍總動員！上千兵力助5縣市災後復原　陪撤離居民返家

葉菜翻倍漲「每斤破百元」　有機店祭限購令：每人只能買3包菜

葉菜翻倍漲「每斤破百元」　有機店祭限購令：每人只能買3包菜

關鍵字：

法鼓山救災物資

讀者迴響

熱門新聞

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

國慶文「台藝人第一PO是他」！

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／台中驚傳砂石車撞死女騎士

KID老婆平安生下女兒

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

5寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

網紅5寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面