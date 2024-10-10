颱風豪雨肆虐北海岸重生　法鼓山今起發放防疫物品

▲法鼓山10月10日起發放防疫物品。（圖／法鼓山慈基會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

致災暴雨後至今一周，基隆及北海岸的民眾，在地區首長協調各界善心合力守護下，已逐漸擺脫淹水後汙泥淤積，以及缺水、斷電等問題。法鼓山的僧團、基隆精舍、社會大學及在地義工，在此期間也出動近千人次，陸續配合法鼓山慈善基金會及地方政府做災後救援，在金山、三芝、萬里等地協助清淤、通電、發放物資。

隨著北海岸雨勢漸緩，法鼓山慈基會號召義工於國慶日及周休假期，參與災害慰問關懷。今天（10日）上午9點起，慈基會會長柯瑤碧、副會長王瓊珠、秘書長常惺法師先後率同30多位義工，以金山區中山路、老街，還有清泉里、三界里為中心，挨家挨戶發放消毒用品，防範疫病孳生；同時也為受災戶提供心理支持、慰訪補助。預計將發放至本周六、日，想要加入義工行列或需要防疫物資的受災民眾，可洽詢：02-2893-9966轉6336。

法鼓山慈基會表示，此次暴雨成災，導致金山三和國小、萬里大鵬國小的校園設備嚴重受損。法鼓山配合政府及教育單位進行實地勘災慰訪後，將會補助這兩間小學的修繕費用，希望學生們都能安心上學。連日搶修的台電工程人員也特別致謝法鼓山社會大學，全力協助台電輸配三芝八連溪附近的線路，讓山區住戶及動物之家都能及早復電。

住在三界里的賴朝根說，這是他家遇到過最嚴重的一次淹水，感恩法鼓山的師兄姐隔天就來幫忙清理。在老街經商的潘彥均說，感激法鼓山的法師、各地義工於大水退後立即來協助清淤，讓街道能快速恢復清淨原貌，大家都很感念社會各界對北海岸受災戶的關心與幫助。中山路服飾行老闆娘劉蔡牡丹說，這次淹水速度太快，在家家戶戶忙於清理時，很感謝法鼓山的法師們還來送便當給大家。

家住三芝的賴雅婷至今心有餘悸，她說這次暴雨泥流，讓房子淹沒在110公分高的淤泥之中，是生平遇到過最嚴重的天災。幸好法鼓山慈基會的專職和三芝的郭炳煌師兄，立即前來關懷並給予慰問補助；隔天便有從基隆等地前來的法鼓山法師和義工們，開始幫忙大家清運汙泥、接電、拆裝大型傢俱，解決許多困難。

與義工們連日一起搬運汙泥、幫助民眾清理家園，法鼓山基隆精舍副寺果樞法師向義工們鼓勵，「身在臺灣就是一家人，不分彼此，人人都是鄉親」，感謝大家都能夠將心比心，看到別人遇到困難，就像自己遇到困難。而有時間、有能力學習為他人做奉獻，就是有福報的人。