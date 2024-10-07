　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鍛鍊救災基本功保平安　南消四大辦理救災體能測驗及救助複訓

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓，除了測驗體技能外並訓練車禍救援技巧、救災安全講習等救助能力，打造體技能兼具的專業救災團隊。

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次的七項體能專項測驗包含立定跳遠、後拋擲遠、六角槓負重行走、菱形槓硬舉、懸吊屈體、折返跑及1500公尺跑步等七大項目，目的為確保消防人員維持一定水準的體適能，以應付各種勤務及救災現場的突發狀況，同時透過定期測驗也讓同仁瞭解自身的能力，平時自我要求維持體能，面對危險救援工作才能確保救災安全，全身而退。

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在車禍救援訓練部分，特別邀請今年參加消防署車禍救援競賽選手擔任教官，講授救援技巧及救災安全注意事項，並由救助隊人員利用報廢車實地操作車輛破壞作業、穩定傷患生命徵象及快速脫困等項目，以加深印象提升消防同仁救災能力。

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，透過加強肌力與體能的訓練，可以有效降低救災人員受傷風險，尤其是在搬運傷患、重物時，更應正確使用大肌群的力量來確保自身安全，面對日趨多元化的救災勤務，期許透過精實的訓練及實戰經驗分享，能讓同仁出勤救災時更加安全。

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，救災安全的重要基礎，就是消防人員具備良好的體能與訓練有素的救災技能，本局每半年度實施體技能測驗，確保消防人員保持良好救災體能狀態，以符合市長黃偉哲對本市救災團隊的期許，打造出專業有效率的救災團隊，維護市民生命財產安全。

ET快訊
快訊／泰一涉特殊強姦罪　合夥2好友硬上1女
快訊／東海女大生火化...同學淚崩　肇事司機鞠躬弔唁
新北幼兒園師竟虐咬女童！偷刪監視畫面
快訊／12強賽中華隊28人名單出爐！
醉男躺國道遭輾斃！　女代駕：他威脅要跳車
朱銘美術館災後慘況曝光
楊繡惠槓上徐乃麟改口道歉！　吳宗憲說話了
快訊／雨區擴大！12縣市大雨特報
Toyz手搖店嚴重虧損！蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台江風華展新貌　九份子國中小二期校舍暨地下停車場動土

鍛鍊救災基本功保平安　南消四大辦理救災體能測驗及救助複訓

台漫場景〈鯨舟堂〉　老屋「衛民街林宅」限時開張！

南投茶博2天吸引逾17萬人次　單日破10萬刷新紀錄

跟著巷仔Niau「踅」台南　不少民眾搶頭香集章換好禮

南投市「這村，這市」市集活動　懸賞1萬找圖文影音達人行銷景點

山陀兒重創金山！朱銘美術館災後慘況曝　戶外展品全泡水受損

照顧好身心健康　南消七大隊辦理七項體測暨心理療癒講座

2024國慶日特辦優惠　小北百貨咖啡買一送一

「打造十全老人樂活方案」　台大雲林分院成果展亮眼

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

台江風華展新貌　九份子國中小二期校舍暨地下停車場動土

鍛鍊救災基本功保平安　南消四大辦理救災體能測驗及救助複訓

台漫場景〈鯨舟堂〉　老屋「衛民街林宅」限時開張！

南投茶博2天吸引逾17萬人次　單日破10萬刷新紀錄

跟著巷仔Niau「踅」台南　不少民眾搶頭香集章換好禮

南投市「這村，這市」市集活動　懸賞1萬找圖文影音達人行銷景點

山陀兒重創金山！朱銘美術館災後慘況曝　戶外展品全泡水受損

照顧好身心健康　南消七大隊辦理七項體測暨心理療癒講座

2024國慶日特辦優惠　小北百貨咖啡買一送一

「打造十全老人樂活方案」　台大雲林分院成果展亮眼

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石　2小時大雨又淹了

揭放出37死囚機率　吳宗憲：審理拖過羈押上限就可離開看守所

12強中華隊是全新組合　蔡其昌：老中青並進 放眼奧運

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

00949受各方資金青睞　外資、散戶都愛買！

台江風華展新貌　九份子國中小二期校舍暨地下停車場動土

獨／帝王蟹產季到！價格崩盤腰斬　餐廳齊推優惠搶客

超狂台劇《影后》製作秘辛曝光！　原來是「嚴藝文真人故事」改編

韓前總統女兒酒駕撞車！飲酒7hrs「違停、闖紅燈」　怒甩警察手畫面曝

台股站上所有均線！投資專家：中長線主軸仍是「AI半導體供應鏈」

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

地方熱門新聞

文藻大學被吹破爛「轟炸慘照」曝

快訊／台東離奇車禍　1死1傷

山陀兒重創金山　朱銘美術館災後慘況曝

南消六大辦理義消新進人員訓練

南消宣導客語也會通客語親子防火防災知識趣

BMW工人未勾掛墜B1　勞工局要求停工

韓國瑜出席南投茶博　籲串百業為美麗珍珠

張男停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

大學ATM突故障！行員一拆驚見塞滿1元硬幣

基隆城市半程馬拉松登場5000人龍蜿蜒

第9屆埔里山城派對馬拉松　10／13上國6

台灣觀光成果風華展即起日月潭向山登場

侯友宜連續3天勘災　最快速度金山老街恢復營業

南投青銀合作教育講座10／17登場

更多熱門

相關新聞

南消七大隊辦理七項體測暨心理療癒講座

南消七大隊辦理七項體測暨心理療癒講座

台南市消防局第七大隊於7日及8日，在南區水交社公園及南門分隊舉行2024年度下半年的七項體能測驗，透過每半年一次的測驗，提升消防人員對各項體能訓練的熟悉度，以增強平時的救災能力並確保執勤時的安全。

南消六大辦理義消新進人員訓練

南消六大辦理義消新進人員訓練

南消宣導客語也會通客語親子防火防災知識趣

南消宣導客語也會通客語親子防火防災知識趣

台南四百年度大戲「風調雨順」感謝神明保庇台南平安

台南四百年度大戲「風調雨順」感謝神明保庇台南平安

國軍總動員！上千兵力助5縣市災後復原　陪撤離居民返家

國軍總動員！上千兵力助5縣市災後復原　陪撤離居民返家

關鍵字：

鍛鍊救災平安南消四大體能測驗救助複訓

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

赤鬼伯伯回應女網友抱怨男友「看她直播打手槍」

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面