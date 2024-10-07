鍛鍊救災基本功保平安　南消四大辦理救災體能測驗及救助複訓

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊為提升消防人員的救災體能及專業技能，於10月7、8兩日於新化訓練中心辦理救災人員體能測驗和複合式救災訓練，總計約128名消防人員參訓，除了測驗體技能外並訓練車禍救援技巧、救災安全講習等救助能力，打造體技能兼具的專業救災團隊。

本次的七項體能專項測驗包含立定跳遠、後拋擲遠、六角槓負重行走、菱形槓硬舉、懸吊屈體、折返跑及1500公尺跑步等七大項目，目的為確保消防人員維持一定水準的體適能，以應付各種勤務及救災現場的突發狀況，同時透過定期測驗也讓同仁瞭解自身的能力，平時自我要求維持體能，面對危險救援工作才能確保救災安全，全身而退。

在車禍救援訓練部分，特別邀請今年參加消防署車禍救援競賽選手擔任教官，講授救援技巧及救災安全注意事項，並由救助隊人員利用報廢車實地操作車輛破壞作業、穩定傷患生命徵象及快速脫困等項目，以加深印象提升消防同仁救災能力。

第四大隊大隊長蔡國保表示，透過加強肌力與體能的訓練，可以有效降低救災人員受傷風險，尤其是在搬運傷患、重物時，更應正確使用大肌群的力量來確保自身安全，面對日趨多元化的救災勤務，期許透過精實的訓練及實戰經驗分享，能讓同仁出勤救災時更加安全。

消防局局長李明峯指出，救災安全的重要基礎，就是消防人員具備良好的體能與訓練有素的救災技能，本局每半年度實施體技能測驗，確保消防人員保持良好救災體能狀態，以符合市長黃偉哲對本市救災團隊的期許，打造出專業有效率的救災團隊，維護市民生命財產安全。