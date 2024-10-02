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葉菜翻倍漲「每斤破百元」　有機店祭限購令：每人只能買3包菜

▲北市一早放晴，仍有許多民眾到市場搶買青菜。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市一早放晴，許多民眾到市場搶買青菜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

山陀兒颱風行進緩慢，民眾從昨天開始搶買蔬菜物資防颱，也讓大台北蔬菜平均批發價衝到63.8元歷史新高，今天批發市場交易回歸正常，批發菜價回跌到52.8元，但零售市場菜價仍在高檔，一早有許多民眾趁著天氣放晴出門採購，平常2把50元的葉菜，今天1把50元、青蔥飆到1把200元，還有有機蔬菜店祭出限購令，規定每人只能買3包青菜。

根據台北農產運銷公司統計，今天蔬菜到貨量約1344噸，每公斤平均批發價52.8元，比昨天大降10.9元，市況因颱風外圍環流影響氣候不穩陰雨間歇，且堤防外水門關閉，進場承銷人明顯減少，雖然到貨量大幅減少，但承銷人購買意願趨緩，各菜種行情價格跌多漲少，品質較好的青江菜每公斤96元、空心菜94元、大陸妹85元、地瓜葉75元、番茄175元、青蔥195元，價格仍在高檔。

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北市一早放晴，不少放假民眾到傳統市場搶買蔬菜，地瓜葉、青江菜等葉菜類每斤都是百元起跳。有民眾說，平常兩把50元的葉菜類，今天直接翻倍漲，1小把就要50元，小黃瓜每斤79元、青蔥1把200元，「買菜好像買肉，才買一小袋三、四百就沒了。」

▲北市文山區有機蔬菜店祭出限購令。（圖／讀者提供）

▲北市文山區有機蔬菜店祭出限購令。（圖／讀者提供）

也有不少民眾衝有機蔬菜店搶菜，台北市文山區一家有機店，從昨天開始祭出限購令，入店採買得先領取號碼牌，而且每人最多只能購買3包青菜、1顆高麗菜，有消費者就直呼「從來沒有遇過這種事，山陀兒真的破了好多記錄。」

新莊公有市場攤商廖炯程說，因為菜量減少，零售端的葉菜類每斤微幅上漲5到10元，預期這幾天還會維持高價水準，尤其每天這個季節，都是採收菜量較少的時候，菜價本來就偏高，接下來要擔心的反而是颱風過後，若豪雨強風影響產量，菜價恐怕還會有一波高峰。

農業部農糧署從今起在全台超過1500家量販超市通路設置平價蔬菜專區，進口高麗菜1顆75元以下，國產高麗菜1顆120元以下。北農也在大台北地區全聯超市通路，提供8項平價蔬菜，包括花胡瓜、茭白筍、鮮香菇、產履紅蘿蔔、進口袋裝及單粒洋蔥與馬鈴薯，預估供應量可達51公噸。

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