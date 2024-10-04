國軍總動員！派遣上千兵力助5縣市災後復原　陪撤離居民返家

▲國防部第三作戰區配合基隆、新北兵力申請，派遣兵力計172員，執行土石及道路清淤等任務。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

山陀兒颱風來襲造成基隆、東部、南部嚴重災情，國防部第二作戰區、第三作戰區及第四作戰區配合台東、基隆、新北、高雄、屏東縣市政府要求，協助清淤及路障排除工作，也協助台東豐濱鄉等地區村民安全返家。國防部表示，秉持「苦民所苦」以及「軍民一心守護美麗家園」的精神，全力協助市容恢復，加速交通動線暢通等生活機能提升，讓百姓儘速恢復正常生活。

太麻里鄉沙崙溪及嘉崙溪等野溪溢堤，威脅附近民宅安全，第二作戰區所屬台東地區指揮部昨（3日）夜接獲太麻里鄉公所兵力申請後，立即派遣官兵前往清除溢流土石，協助恢復道路暢通；另二支部官兵今颱風警報解除後，立即前往豐濱鄉等地區協助村民安全返家。

第二作戰區強調，國軍秉持「不分晝夜、隨時防救、守護家園」信念，配合地方政府災防應變機制，即時投入災後復原任務，期儘早恢復國人生活環境，以保障民眾生命財產安全。

第三作戰區轄屬關渡地區指揮部、第三地區支援指揮部等單位，今上午配合基隆市信義、中正、仁愛區公所及新北市瑞芳區公所兵力申請，派遣兵力計172員，執行土石及道路清淤等任務，協助地方人車通行順暢。

第三作戰區表示，國軍秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」原則，全力配合地方政府即時投入災害救援與復原任務，確保民眾生命財產安全。

山陀兒颱風昨於高雄小港地區登陸，造成高、屏地區嚴重災情，第四作戰區今配合地方政府災後復原需求，派遣救災兵力1362員，抽水機、鏈鋸等8類171項各式機具，共同執行路樹傾倒、路障清除及清淤等工作。