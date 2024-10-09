消防救災生力軍　大南方資源再生公司企業義消正式成軍

▲台南市消防局第二大隊於9日辦理「麻豆區大南方資源再生股份有限公司企業義消成軍典禮」，展示消防局推動企業義消成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊於9日辦理「麻豆區大南方資源再生股份有限公司企業義消成軍典禮」，本次企業義消的成軍典禮在麻豆分隊的指導下，由新進2名企業義消示範滅火器運用及操作廠區的室內消防栓，展示消防局推動企業義消成果。

新進企業義消未來會接受消防局辦理的基礎訓練，平時能擔任廠內種子教官，另工廠內主要存放大量資源回收成品，災害發生時可立即緊急應變，保護公司自己的財產減少廠方損失，同時也可協助在地麻豆消防分隊執行救災救護工作，可謂一舉多得結合在地企業有效運用民間力量。

銘福集團總裁陳福松表示:加入義消不僅是救人救自己，更是累積功德最快的方式，讓我們一起來努力守護家園、保護這個城市的安全；也鼓勵企業場所業者擇派員工加入義消行列，藉此培植員工初期消防救災應變能力，提升場所自我消防防護能量。

台南市長黃偉哲表示，近年國際間推動環境保護、社會責任、公司治理三大部分(簡稱為ESG)，並將其視為企業經營的一個指標，漸漸成為公司品牌保證與商譽的證明，大南方資源再生股份有限公司願意善盡社會責任，主動與消防局合作保障員工職業安全，進而降低火災發生風險，減少碳排放及空氣污染，完全符合ESG評核方向，未來期待更多企業可以效法跟進，跟政府共同打造安全大台南為願景一起努力。

消防局局長李明峯表示，災害所造成的損失與傷亡是我們所不樂見，但它的發生或擴大也許就是在一些不起眼的細節而引起，所以最近消防局為幫助企業減災甚至防災，輔導推動企業自主防災，並於企業內部成立義消團隊，目的是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，以期讓台南市民在居家生活與職場工作更安全且有保障。

消防局第二大隊大隊長王騰毅表示，陳福松總裁同時為台南市消防之友會第二辦事處顧問，本身對於火災風險非常重視，秉持「自己財產自己保護」的觀念，非常支持本次企業義消的成軍，更積極招募廠內有志青年加入企業義消行列。