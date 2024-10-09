卓榮泰稱禁伐補償「浪費公帑」？　趙少康：大筆預算給綠媒才浪費

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰8日質詢談到「原住民禁伐補償條例」預算，脫口稱不追加預算是「不浪費公帑」，遭到藍營猛轟。對此，前中廣董事長趙少康今（9日）表示，補償原住民是浪費？買綠媒才是浪費公帑。他認為，如果不依法編足禁伐補償，卻把大筆預算透過標案輸送給綠媒，民進黨到底有多歧視原住民？

趙少康表示，立法院6月已經三讀通過，修正「原住民保留地禁伐補償條例」，原住民禁伐補償金從每年3萬提高到6萬，行政院卻沒有在明年度中央政府總預算編足經費，既然政府視法律於無物，完全不尊重立法院，那退回總預算天經地義。

趙少康批評，沒想到，卓榮泰又搬出「毀憲亂政」這套，批評在野黨不合法、不合憲，昨天還用「浪費公帑」形容這筆補償，卓榮泰的法律都念到哪裡去了？

趙少康指出，在法律上，「補償」是因為政府施政對人民權益造成損害而做的彌補，為了保護山林，所以政府禁止原住民在自己的「原住民保留區」開墾，侵害了原民生計，即使提高補償到6萬元，平均每個月也只能領到5000元，但是老農津貼一發就是每個月8110元。

趙少康再指，昨天王鴻薇委員還揭露，民進黨執政以來，三立、民視共拿到高達95億政府標案，平均每年拿10到11億，還有更多綠友友也分到好處，對照民進黨執政以來，把大筆大筆預算透過各種標案輸送給綠媒，這才真的是浪費公帑。

最後，趙少康強調，原民會主委曾智勇接受高金素梅委員質詢的時候坦承，原民會有能力透過調度，編足禁伐補償預算，主計總處也不反對，而明年中央政府總預算大幅增加4282億，依法提高禁伐補償只會多21億預算，行政院不惜癱瘓整部總預算就是要擋，民進黨到底有多歧視原住民？

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