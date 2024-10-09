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評賴清德「祖國論」奪藍營神主牌　矢板明夫揭「立場轉變關鍵」

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德在國慶晚會致詞時一番「祖國論」，引起外界熱議。對此，日本資深媒體人矢板明夫昨（8日）表示，賴清德開始強調中華民國，國民黨神主牌，就這樣被民進黨搶走了。他認為，藍綠的立場轉變，最大的原因是中國對台問題的變化，現在「中華民國加上台灣」這一立場，能夠代表主流民意，也符合國際社會認知，民進黨今後的路將會越走越寬，而國民黨抱著「一中各表」沒人承認的舊招牌，今後的路只會越走越窄。

矢板明夫表示，在網上看到一張圖，把「中華人民共和國」、「中華民國」、和「台灣」三個概念，分別排在一條橫杠的左中右三個位置。過去，國民黨的主張是在中間的，現在已經嚴重偏左了，而民進黨過去的主張是靠右的，現在則已經基本上佔據了中央。

▼矢板明夫貼出對中論述概念圖。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫）

▲▼矢板明夫貼出台灣對中論述概念圖。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫）

矢板明夫認為，這張圖，畫的十分形象，正好詮釋了賴清德總統前幾天為什麼要談到「祖國論」的背景。國民黨和民進黨的立場轉變，最大的原因，是中國對台灣問題立場的變化，過去，中國對台政策，是默認中華民國，只反對台獨，但習近平上台以後，擴大了對台獨的解釋，連中華民國也完全否定了。

矢板明夫指出，國民黨多年以來，在政治上最主要的訴求是「我們可以搞好兩岸關係，而民進黨不行」，為了證明這一訴求，國民黨一直希望中國配合自己，於是開始百般討好中國，既然中國現在不喜歡中華民國了，那麼，國民黨也就盡量少提中華民國。

矢板明夫說，但結果就是，國民黨的主張和中國越來越接近了。民進黨看到了這一點，心想，既然國民黨不再珍惜，那乾脆拿來用好了，於是，賴清德開始強調中華民國，國民黨的「中華民國」這一神主牌，就這樣被民進黨搶走了。

矢板明夫說，民進黨內部本來有很多人，包括年輕時的賴清德，都是希望台灣能夠獨立建國的。但是前幾天，賴清德主動談到了「中華民國113年」這個概念，說明現在的民進黨已經接納了中華民國。

矢板明夫再說，「中華民國加上台灣」這一立場，不但能夠代表台灣社會的主流民意，也符合國際社會對台灣的認知，民進黨今後的路會越走越寬。而至今仍然抱著「一中各表」這個已經沒有人承認的舊招牌，來談論兩岸問題的國民黨，如果不改變的話，今後的路只會越走越窄。

最後，矢板明夫強調，台灣人民和今天的國際主流社會期待的，是台灣能有兩個進行良性競爭的本土政黨。一旦遇到外敵，能夠同仇敵愾，並和國際社會聯手，共同守護台灣。

▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

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