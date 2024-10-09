　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鏡民調／41.6%民眾挺在野退回總預算案　但藍白立委不滿意度皆破五成

▲▼立法院院會，民進黨團抗議藍白黨團擱置總預算審查「只搞政爭。不顧民生」。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會為總預算案多次攻防。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央總預算案多次被在野黨卡關，國會近日也為此吵得不可開交，根據《鏡新聞》今（9日）公布最新民調，41.6%民眾支持藍白立委退回總預算案、39.8%不支持；而在各黨立委國會表現滿意度部分，僅民進黨立委滿意度高於不滿意度，46%滿意、43.3%不滿意；國民黨、民眾黨立委不滿意度則皆破五成，分別有52.0%、58.9%。

對於立法院各黨立委表現滿意度調查，民調數據顯示，針對民進黨立委整體表現，有46.0%民眾表示滿意，其中8.9%非常滿意、37.1%還算滿意、43.3%不滿意，其中24.5%不太滿意、18.8%非常不滿意、另有10.7%未表態。

對於國民黨立委整體表現，認為滿意的有34.2%，其中5.4%非常滿意、28.8%還算滿意、不滿意逾五成為52.0%，包含32.0%不太滿意、20.0%非常不滿意、13.7%未表態。至於民眾黨立委整體表現滿意度26.9%，其中3.6%非常滿意、23.3%還算滿意、不滿意為58.9%，包含29.1%不太滿意、29.8%非常不滿意，另有14.2%未表態。

至於近日藍白兩黨立委退回明年中央政府總預算案，要求行政院重編總預算，有41.6%民眾表示支持藍白立委的作法，其中非常贊成16.9%、贊成24.7%，39.8%民眾表示不贊成藍白立委的作法，不太贊成16.3%、非常不贊成23.5%。

此次調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機543人，共1,086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。

ET快訊
汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚
法國正妹私處藏「海洛因、古柯鹼」闖台！
汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了　鉅額欠債曝
空軍上兵打靶亡！　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁
快訊／北北基大雨特報　下到晚上
獨／台中高二生校園5樓墜落　宣告不治
肺癌4症狀＝腫瘤快速長大！　醫示警了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄山陀兒災損30億！賴清德卻沒來勘災　陳其邁：有密集通話

評賴清德「祖國論」奪藍營神主牌　矢板明夫揭「立場轉變關鍵」

藍嗆和解飯要看賴清德國慶談話　吳思瑤：不擔心破局、有信心破冰

鏡民調／41.6%民眾挺在野退回總預算案　但藍白立委不滿意度皆破五成

鏡民調／53%認為柯文哲京華城案貪汙　破八成小草護柯非故意圖利

鏡民調／賴清德施政滿意度下滑3個百分點　回到51.3%剛好過半

柯文哲「錢包」 橘子許芷瑜曝光　陳柏惟秀「查打雜機要」爆料

國台辦才嗆賴清德祖國論「歷史悖論」　昨12架共機「四面環台」

嚴德發談賴清德祖國論　「中華民國是我們的祖國無庸置疑」

韓國瑜送暖！曾邀陳佩琪到大巨蛋聽江蕙　國慶大典「保留柯文哲座位」

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

高雄山陀兒災損30億！賴清德卻沒來勘災　陳其邁：有密集通話

評賴清德「祖國論」奪藍營神主牌　矢板明夫揭「立場轉變關鍵」

藍嗆和解飯要看賴清德國慶談話　吳思瑤：不擔心破局、有信心破冰

鏡民調／41.6%民眾挺在野退回總預算案　但藍白立委不滿意度皆破五成

鏡民調／53%認為柯文哲京華城案貪汙　破八成小草護柯非故意圖利

鏡民調／賴清德施政滿意度下滑3個百分點　回到51.3%剛好過半

柯文哲「錢包」 橘子許芷瑜曝光　陳柏惟秀「查打雜機要」爆料

國台辦才嗆賴清德祖國論「歷史悖論」　昨12架共機「四面環台」

嚴德發談賴清德祖國論　「中華民國是我們的祖國無庸置疑」

韓國瑜送暖！曾邀陳佩琪到大巨蛋聽江蕙　國慶大典「保留柯文哲座位」

1萬元換2.7匹馬力！福特Mustang Mach-E GT成「最超值性能電動車」

獨／空軍上兵收假隔天中槍身亡　「還幫打掃髮廊」家屬駁輕生

宜蘭2間五星飯店住宿券37折！送早餐吃到飽　91坪泳池別墅買1送1

再創里程碑！花蓮-香港重啓包機直航　12／12起每週4航班

日本又有二刀流好手挑戰大聯盟　17歲「大谷接班人」引搶人大戰　

AI暢旺！技嘉9月營收寫單月歷史次高　前三季已逼近2千億大關

尾隨猛推24歲妹害「臉撞地」爆血！累犯惡男抓到了　犯案動機曝光

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

高雄山陀兒災損30億！賴清德卻沒來勘災　陳其邁：有密集通話

樂天信用卡驚傳客戶個資外洩　工程師兜售27萬筆資料...賤賣5萬

萌娃看玩具母雞下蛋　期待→怕爆表情超糾結

政治熱門新聞

王世堅痛批「飯桶」：6000萬像丟進水裡　數發部回應了

捷運南環段進度再突破！　蔣萬安承諾：力拼明年第一季動工

韓國瑜送暖　國慶大典保留柯座位

台商出任湖南政協委員！內政部重罰40萬

曝「柯帳房橘子」祖母是這人　楊斯棓憶獎學金爭議：難怪魚水互幫

唐鳳存款「腰斬」剩19萬　卓榮泰背債386萬

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

「查打雜機要」橘子許芷瑜曝光

獨／台灣某網媒收「炸彈恐嚇信」　要脅下架《國有器官》相關報導

唐鳳財產申報存款剩19萬！　黃揚明：財產縮水超過2600萬

快訊／空軍士兵清泉崗打靶「遭子彈射穿臉部」　國防部證實已死亡

板橋浮洲都計案延宕多年　內政部：請新北市府儘速配合

嚴德發談賴清德祖國論　「中華民國是我們的祖國無庸置疑」

王世堅轟數發部太飯桶！　喊撤打詐APP「當錢丟水裡噗通一聲」

更多熱門

相關新聞

鏡民調／53%認為柯文哲京華城案貪汙　破八成小草護柯非故意圖利

鏡民調／53%認為柯文哲京華城案貪汙　破八成小草護柯非故意圖利

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見已滿月餘，根據《鏡新聞》今（9日）公布最新民調，有56.9%民眾認為有圖利之嫌、23.9%認為沒有，另有53.7%民眾認為柯有貪汙收賄、27.9%民眾認為沒有，交叉分析則顯示，超過八成的民眾黨支持者認為柯文哲並未故意圖利廠商，僅剩約一成認為柯文哲是故意為之。

鏡民調／賴清德施政滿意度下滑3個百分點　回到51.3%剛好過半

鏡民調／賴清德施政滿意度下滑3個百分點　回到51.3%剛好過半

川普狂散播颶風不實謠言　賀錦麗痛批：根本缺乏同理心

川普狂散播颶風不實謠言　賀錦麗痛批：根本缺乏同理心

韓國瑜送暖　國慶大典保留柯座位

韓國瑜送暖　國慶大典保留柯座位

韓國瑜宴請柯志恩討論2026？　羅智強分析：綠營南台灣選情緊張了

韓國瑜宴請柯志恩討論2026？　羅智強分析：綠營南台灣選情緊張了

關鍵字：

民進黨立法院總預算案民調民眾黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

楊千霈爆8年婚變！

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面