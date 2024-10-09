鏡民調／41.6%民眾挺在野退回總預算案　但藍白立委不滿意度皆破五成

▲立法院院會為總預算案多次攻防。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央總預算案多次被在野黨卡關，國會近日也為此吵得不可開交，根據《鏡新聞》今（9日）公布最新民調，41.6%民眾支持藍白立委退回總預算案、39.8%不支持；而在各黨立委國會表現滿意度部分，僅民進黨立委滿意度高於不滿意度，46%滿意、43.3%不滿意；國民黨、民眾黨立委不滿意度則皆破五成，分別有52.0%、58.9%。

對於立法院各黨立委表現滿意度調查，民調數據顯示，針對民進黨立委整體表現，有46.0%民眾表示滿意，其中8.9%非常滿意、37.1%還算滿意、43.3%不滿意，其中24.5%不太滿意、18.8%非常不滿意、另有10.7%未表態。

對於國民黨立委整體表現，認為滿意的有34.2%，其中5.4%非常滿意、28.8%還算滿意、不滿意逾五成為52.0%，包含32.0%不太滿意、20.0%非常不滿意、13.7%未表態。至於民眾黨立委整體表現滿意度26.9%，其中3.6%非常滿意、23.3%還算滿意、不滿意為58.9%，包含29.1%不太滿意、29.8%非常不滿意，另有14.2%未表態。

至於近日藍白兩黨立委退回明年中央政府總預算案，要求行政院重編總預算，有41.6%民眾表示支持藍白立委的作法，其中非常贊成16.9%、贊成24.7%，39.8%民眾表示不贊成藍白立委的作法，不太贊成16.3%、非常不贊成23.5%。

此次調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機543人，共1,086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。