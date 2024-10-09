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國台辦批賴清德「祖國論」　林楚茵：把中華民國都視為台獨

▲▼民進黨立院黨團今日(3/14)召開「6000原領現金預登記少排隊反詐騙」記者會，黨籍立委洪申翰、吳琪銘、鄭運鵬、林楚茵及劉世芳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對總統賴清德的「祖國論」，中國國台辦回應，「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」民進黨立委林楚茵9日表示，這是把「中華民國」也視為「台獨」，國民黨還要當中共的附隨組織嗎？

中國國台辦發言人朱鳳蓮指出，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，箝制台灣同胞的國家認同、民族認同。賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心。

對此，林楚茵認為，國台辦記者會內容，大白話的意思就是「中共自始至終仍自視為中國唯一合法政府，根本不讓中華民國有生存空間」，進一步來說，中國指的就是「中華民國已經滅亡，凡現在還主張中華民國的，也都是台獨。」

林楚茵表示，全世界都在挺台灣，反對曲解2758決議，支持台灣參與國際組織，只有國民黨黨團為反而反，甚至鬧場朝野協商，搞砸台灣國會的共同決議。

林楚茵強調，兩岸互不隸屬，這是客觀現實也是台海現狀，賴清德的國慶晚會談話已經講得很清楚，「中華民國做為主權獨立的國家，已經持續繁榮、發展113年，而中華人民共和國自1949年以來也從未治理過台灣」，國民黨想討好中共被打臉，又不敢面對國際支持台灣國際參與，將會被台灣人唾棄。

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