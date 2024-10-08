藍委質疑《禁伐條例》選擇性編列　卓榮泰不滿：別用壓迫方式

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

對於114年度總預算卡關，國民黨立委廖先翔今（8日）在立院質詢時指出，行政院編列中央政府總預算，不是應按照立法院通過的中華民國法律辦理？為何《原住民保留地禁伐補償條例》就不行？政府面對法律可以選擇性執行？此時行政院長卓榮泰不滿回擊，「不要用選擇性這個字，如果你要用選擇性，那我就要說壓迫性」，讓雙方質詢略有火藥味。

卓榮泰今日率內閣團隊赴立法院進行施政報告總質詢。廖先翔質詢時先問，這次政府總預算案還沒交付委員會，卓榮泰是否了解原因？卓榮泰說，立法院不瞭解行政院這次編列預算的原因，他們會繼續溝通。

廖先翔指出，立法院立場有三點，第一個是立法院修法通過《禁伐條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元，這個是法律案；另外兩個是主決議，提高公糧收購價格以及提升健保點值。以上三點，行政院有疑義嗎？

卓榮泰回應，如果用一個法律，就要求行政院編足預算，將來如果有更多的法律，行政院就要編列更多預算，這就打破行政院制定預算。廖先翔再回，所以政府面對法律可以選擇性執行？政院看得順眼的法律就執行，看不順眼的就不理，是嗎？

卓榮泰則馬上說，「這不是選擇性」，他要廖先翔不要用選擇性這個字，「如果你要用選擇性，那我就要說壓迫性，你別壓迫我」，廖先翔聽到後則瞬間尷尬，定格了幾秒後回，「這是法律啊、這是立法院通過，總統明令公布的法律啊」。

卓榮泰緩頰說，「這樣，你不要用選擇性，我也別用壓迫性，我們別用這樣的字眼，這是互相協調的」。廖先翔則追問，如果行政院覺得《禁伐條例》修法窒礙難行，為何在總統明令公布前不先溝通？寧可選擇現在就僵在這邊？

卓榮泰強調，「從此以往所有法律都是兩院協商過的」，他還說，「我們都必須學習執政，您未來有一天，透過努力也會站在這裡，您就知道國家不是這樣在經營的」。廖說，如果是他執政，他會恪遵中華民國憲法，中華民國的法律，這是中華民國公務員的基本認知。話還沒說完，卓就說，「還有不浪費公帑」，廖先翔驚訝問，「所以禁伐補償條例是浪費公帑嗎？」「你應該是口誤吧？」，卓榮泰則說「我強調的是違反國家財政紀律」。