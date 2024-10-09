鏡民調／賴清德施政滿意度下滑3個百分點　回到51.3%剛好過半

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今（8日）公布總統賴清德最新施政滿意度民調，數據顯示，51.3%過半數的民眾表示滿意、相較9月中旬調查下滑3個百分點，不滿意度32.4%則未有明顯變化。行政院長卓榮泰部分，滿意度44.0%同樣未有明顯變化，不滿意度則下滑約2個百分點，來到31.8%。

最新民調數據顯示，對於總統賴清德施政，有51.3%過半數的民眾表示滿意，其中16.7%非常滿意、34.6%還算滿意；32.4%民眾表示不滿意，其中18.9%不太滿意、13.5%非常不滿意，另有16.3%未表態。

至於行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，有44.0%的民眾表示滿意，其中10.6%非常滿意、33.4%還算滿意、31.8%民眾表示不滿意，包含19.9%不太滿意、11.9%非常不滿意，另有24.1%未表態。

此次調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機543人，共1,086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。

