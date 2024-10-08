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機上廁所「別用衛生紙」改用這個擦　空姐曝超噁真相：從來沒清過

▲▼機上廁所「別用衛生紙」改用這個擦　空姐曝超噁真相：從來沒清過。（圖／翻攝TikTok@cierra_mistt）

▲蜜絲特拍片分享關於飛機旅程的小秘密。（圖／翻攝TikTok@cierra_mistt）

記者吳美依／綜合報導

美國空服員蜜絲特（Cierra Mistt）經常在TikTok分享飛機知識與旅遊經驗，她這次拍片提醒乘客，在飛機的廁所裡，不要使用衛生紙，而是改用擦手紙巾，還加碼爆料，廁所地板根本不會清潔。

蜜絲特在影片中揭露「你必須知道的空服員秘密。」她解釋，「擦手紙巾的品質更好，不會像衛生紙那樣容易撕破或溶解」，因此建議大家改用前者。

@cierra_mistt

flight attendant secrets YOU need to know (p 2)

♬ original sound - Cierra Mistt

此外，她也提醒，很多旅客搭乘長途航班時，都會把鞋子脫掉，但千萬不要赤腳走進廁所，「我可以保證，地板上的液體不是水，你絕對不會想要踩到它。」除非情況糟糕到必須關閉廁所，否則那裡基本上不會徹底清潔。

蜜絲特還坦言，每趟航班結束後的清潔工作，不如一般人所想的那麼徹底，「只有在新冠疫情期間，清潔人員才會進行深度清潔，而且真正做到的，也只有托盤桌和安全帶。」她建議，拿到空服員分發的溼紙巾時，可以優先清潔窗框與窗戶，「因為就像是廁所地板，那些東西也從來沒有被清潔過。」

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關鍵字：

飛機廁所衛生紙空服員清潔

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