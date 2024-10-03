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禁帶輪椅登機！　傷殘戰地記者被迫「爬進廁所」

英國廣播公司BBC傷殘記者法蘭克加德納（Frank Gardner）因為航空公司不准他把輪椅帶進機艙，導致他在飛行期間想上廁所時，被迫在機艙走道的地板上爬行。（圖／翻攝Ｘ／Frank Gardner）

▲英國廣播公司BBC記者法蘭克加德納（Frank Gardner）因為航空公司不准他把輪椅帶進機艙，導致他在飛行期間想上廁所時，被迫在機艙走道的地板上爬行。（圖／翻攝Ｘ／Frank Gardner）

圖文／CTWANT

英國廣播公司BBC記者法蘭克加德納（Frank Gardner）因為航空公司不准他把輪椅帶進機艙，導致他在飛行期間想上廁所時，被迫在機艙走道的地板上爬行。事件曝光後引起廣泛關注。

加德納現年63歲，他2004年在沙烏地阿拉伯被基地組織槍手開槍擊中，導致半身癱瘓。他本月1日在社交平台X發文，批評波蘭航空（LOT Polish airline）的規定「充滿歧視」，並揚言「在他們跟上21世紀之前，我不會再選乘這家航空的客機。」

他在X上分享一張他拖著雙腿，倒坐在客機地板上、只見腿部的照片，並寫道：「哇！現在已經是2024年，在這班從華沙飛回英國的航班上，我不得不沿著這家波蘭航空公司客機的地板爬行去廁所，因為『我們不能在機上用輪椅，這是航空公司的政策。』」他憤憤不平地表示：「如果你是殘疾人並且不能走路，這就是歧視。」

加德納指涉事的是由波蘭航空華沙飛往英國倫敦的航班，他強調，自己並非要抱怨機組空服人員的服務不周，還提到「他們已經盡力相助」，而問題是出在航空公司身上。他稱機組人員曾想合力把他抬到廁所，但「這太困難了」，最終他決定用爬的前去上廁所。

許多網友都指出，在客機上安排一張摺疊式的輪椅一點都不困難，很多國際航空公司都有這樣的服務，「要是沒有輪椅，要是他們必須得緊急撤離你的時候又該怎麼辦？」

加德納的這則貼文，短短一天便獲得13萬的點讚以及700萬次的閱讀量，甚至有歐盟議員寫信告訴他，顯然波蘭航空已經違反了歐盟的相關法令。加德納表示，他希望這次的事件能讓波蘭航空的高層允許殘障乘客可以在客機有尊嚴的上廁所，「這真的不是什麼很困難的要求！」

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