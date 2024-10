禁帶輪椅登機！　傷殘戰地記者被迫「爬進廁所」

▲英國廣播公司BBC記者法蘭克加德納(Frank Gardner)因為航空公司不准他把輪椅帶進機艙,導致他在飛行期間想上廁所時,被迫在機艙走道的地板上爬行。(圖/翻攝X/Frank Gardner)



圖文/CTWANT

英國廣播公司BBC記者法蘭克加德納(Frank Gardner)因為航空公司不准他把輪椅帶進機艙,導致他在飛行期間想上廁所時,被迫在機艙走道的地板上爬行。事件曝光後引起廣泛關注。

加德納現年63歲,他2004年在沙烏地阿拉伯被基地組織槍手開槍擊中,導致半身癱瘓。他本月1日在社交平台X發文,批評波蘭航空(LOT Polish airline)的規定「充滿歧視」,並揚言「在他們跟上21世紀之前,我不會再選乘這家航空的客機。」

他在X上分享一張他拖著雙腿,倒坐在客機地板上、只見腿部的照片,並寫道:「哇!現在已經是2024年,在這班從華沙飛回英國的航班上,我不得不沿著這家波蘭航空公司客機的地板爬行去廁所,因為『我們不能在機上用輪椅,這是航空公司的政策。』」他憤憤不平地表示:「如果你是殘疾人並且不能走路,這就是歧視。」

Wow. It’s 2024 and I’ve just had to crawl along the floor of this LOT Polish airline to get to the toilet during a flight back from Warsaw as “we don’t have onboard wheelchairs. It’s airline policy”. If you’re disabled and you can’t walk this is just discriminatory. pic.twitter.com/aFuxo89DR5