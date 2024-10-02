從吉隆坡返台　年輕機師對戰山陀兒「只延誤10分鐘」！全場讚爆

▲原本可能延誤40分鐘以上的航班，最後延誤不到10分鐘。（圖／桃園機場即時影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒來襲，一名機師1日晚間分享從吉隆坡飛回台灣的飛行日記。他透露，有乘客聽聞台灣有颱風要來，見機長蠻年輕就很擔心。另外，來程班機delayed，所以起飛時間也被影響，他本來認為會延誤至少40分鐘以上，最後延誤不到10分鐘就抵台，令他也很驕傲，「我們真的都很年輕～但這不代表我們沒有這個實力」，引發話題。

該名機師在Threads分享從吉隆坡飛回台北、對戰山陀兒颱風的飛行日記。這趟飛行，他和機長只差4歲，分別是32歲、36歲，對方是在機隊剛升一年半的機長，他則是在等要升訓機長的右座。前往登機口時，不少乘客似乎知道有颱風，他就聽到有乘客說「台灣不是有颱風？這趟機長們怎麼都這麼年輕？」

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他指出，因為來程班機delayed，他們這一班的起飛時間也被延誤，「預計抵達的天氣本來就不好，越晚越糟糕。公司給我們加滿了油，也把備降機場改成沖繩。以防萬一。」飛行的時候，他們就想辦法躲掉天氣狀況，「整趟飛行，我們躲了不少天氣，也藉由這些weather deviation與不同航管協調short cuts。我們也加快了我們的飛行速度，希望能提早到台灣。」

最後，就這樣追上了表定該比他們早30分鐘到的另一航班，「我們表定晚上8:25pm落地，我們實際落地時間為8:32pm。本來要延誤至少40+分鐘，只延誤了不到10分鐘。」他笑說，這次飛行，在前艙的他們確實都很年輕，「但這不代表我們沒有這個實力。我們公司很多年輕的機長，真的都很細心很厲害！」

貼文一出，網友們紛紛大讚，「以你為榮」、「很細膩的文字體驗經驗。完美落地」、「落地穩穩的，讚」、「教官辛苦了，搭過那麼多次飛機 真的還是我們家的起降體驗最舒服！」「695的優秀機師」。

※本文獲機師原PO授權引用。