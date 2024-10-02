　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從吉隆坡返台　年輕機師對戰山陀兒「只延誤10分鐘」！全場讚爆

▲▼ 。（圖／桃園機場即時影像）

▲原本可能延誤40分鐘以上的航班，最後延誤不到10分鐘。（圖／桃園機場即時影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒來襲，一名機師1日晚間分享從吉隆坡飛回台灣的飛行日記。他透露，有乘客聽聞台灣有颱風要來，見機長蠻年輕就很擔心。另外，來程班機delayed，所以起飛時間也被影響，他本來認為會延誤至少40分鐘以上，最後延誤不到10分鐘就抵台，令他也很驕傲，「我們真的都很年輕～但這不代表我們沒有這個實力」，引發話題。

該名機師在Threads分享從吉隆坡飛回台北、對戰山陀兒颱風的飛行日記。這趟飛行，他和機長只差4歲，分別是32歲、36歲，對方是在機隊剛升一年半的機長，他則是在等要升訓機長的右座。前往登機口時，不少乘客似乎知道有颱風，他就聽到有乘客說「台灣不是有颱風？這趟機長們怎麼都這麼年輕？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，因為來程班機delayed，他們這一班的起飛時間也被延誤，「預計抵達的天氣本來就不好，越晚越糟糕。公司給我們加滿了油，也把備降機場改成沖繩。以防萬一。」飛行的時候，他們就想辦法躲掉天氣狀況，「整趟飛行，我們躲了不少天氣，也藉由這些weather deviation與不同航管協調short cuts。我們也加快了我們的飛行速度，希望能提早到台灣。」

最後，就這樣追上了表定該比他們早30分鐘到的另一航班，「我們表定晚上8:25pm落地，我們實際落地時間為8:32pm。本來要延誤至少40+分鐘，只延誤了不到10分鐘。」他笑說，這次飛行，在前艙的他們確實都很年輕，「但這不代表我們沒有這個實力。我們公司很多年輕的機長，真的都很細心很厲害！」

貼文一出，網友們紛紛大讚，「以你為榮」、「很細膩的文字體驗經驗。完美落地」、「落地穩穩的，讚」、「教官辛苦了，搭過那麼多次飛機 真的還是我們家的起降體驗最舒服！」「695的優秀機師」。

※本文獲機師原PO授權引用。

由 @david.tw.ca 發佈
在 Threads 查看
ET快訊
快訊／連3天放颱風假？　陳其邁回應了
快訊／是否再放1天颱風假？　蔣萬安：北北基桃今晚8點宣布
獨／長腿辣妹遭Uber司機強拉下車　重摔畫面曝
以色列車站滿地屍體！　遭恐攻多人死亡
快訊／明16縣市達停班課標準！　氣象署最新預測出爐
山陀兒為何「原地踏步」　鄭明典一圖解答
BMW幾斷兩截！　18歲駕駛命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒颱風「太難搞」越走越弱　粉專：明登陸很快潰散

敲碗成功！八曜和茶宣布「台北我們來了」　網超驚喜：我每天喝

新竹巨城今正常營業！一票嗨「出發搶停車位」：業績爆棚

蔣萬安才說「請大家待在家」　錢櫃、星聚點全爆滿！

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

快訊／詭異山陀兒走太慢…高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

快訊／可能連3天颱風假！高市環保局急公告「收運垃圾」這樣說

北北基桃停班課！台大醫「電話被打爆」崩潰：這一放可能連放三天

山陀兒南台龜速打轉　合歡山及奧萬大森林遊樂區休園至10／4

超市菜被搶光「攤販卻有滿滿青菜」！一問高麗菜價格　他嚇到放下

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

山陀兒颱風「太難搞」越走越弱　粉專：明登陸很快潰散

敲碗成功！八曜和茶宣布「台北我們來了」　網超驚喜：我每天喝

新竹巨城今正常營業！一票嗨「出發搶停車位」：業績爆棚

蔣萬安才說「請大家待在家」　錢櫃、星聚點全爆滿！

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

快訊／詭異山陀兒走太慢…高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

快訊／可能連3天颱風假！高市環保局急公告「收運垃圾」這樣說

北北基桃停班課！台大醫「電話被打爆」崩潰：這一放可能連放三天

山陀兒南台龜速打轉　合歡山及奧萬大森林遊樂區休園至10／4

超市菜被搶光「攤販卻有滿滿青菜」！一問高麗菜價格　他嚇到放下

放颱風假全台爸媽崩潰！HowHow在家陪二寶　11字心聲掀共鳴：真的好怕

三星晶圓代工良率低、客戶跑　自家券商建議「分拆赴美上市」

北市上午沒雨、下午才受影響　蔣萬安曝「不放半天假」原因

山陀兒颱風「太難搞」越走越弱　粉專：明登陸很快潰散

敲碗成功！八曜和茶宣布「台北我們來了」　網超驚喜：我每天喝

新竹巨城今正常營業！一票嗨「出發搶停車位」：業績爆棚

全家熱心公益卻遇劫！沙發廠惡火奪3命　70歲老闆最新傷勢曝

前新北教育局資訊管理師「捏造標案索賄」！涉貪1220萬判8年定讞

蔣萬安才說「請大家待在家」　錢櫃、星聚點全爆滿！

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒襲擊屏東　枋寮大庄村堤防遭沖垮

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

更多熱門

相關新聞

百萬YTR千千「搭機遇亂流」畫面晃到糊掉！大票人嚇壞

百萬YTR千千「搭機遇亂流」畫面晃到糊掉！大票人嚇壞

今年第18號颱風「山陀兒」來勢洶洶，持續威脅著台灣。百萬YouTuber千千昨晚搭機返台時，就碰上亂流，嚇得她錄下畫面PO網，而7秒超晃影片也掀起熱議，大票網友留言直呼，「有遇過，真的會嚇哭」、「猶如大怒神般的刺激」。

即／南迴公路「新香蘭-大武國中段」開放通行3小時

即／南迴公路「新香蘭-大武國中段」開放通行3小時

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

樹木倒塌壓饋線　新埔125戶停電

樹木倒塌壓饋線　新埔125戶停電

台東屏東土石流紅色警戒20條　4縣市15處留意大規模崩塌

台東屏東土石流紅色警戒20條　4縣市15處留意大規模崩塌

關鍵字：

機師航班飛機山陀兒颱風Threads

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒襲擊屏東　枋寮大庄村堤防遭沖垮

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面