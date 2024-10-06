沒登機證「勇闖英國機場」成功搭機！　飛機起飛前才被空姐抓包

▲英國一名男子在沒有登機證的情況下，竟成功搭上易捷航空（EasyJet）的飛機 。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國一名20多歲男子4日在沒有登機證的情況下，竟成功在曼徹斯特機場闖關，並登上易捷航空（EasyJet）一架原定飛往米蘭的班機。報導指出，他成功通過安檢，進入管制區，直到飛機起飛前，機組人員才發現，緊急通報機場與警察，該名男子事後已經被逮捕。

根據《每日郵報》報導，該名男子4日於曼徹斯特機場的第1航廈通過安檢，然而該名男子並未持有登機證，卻趁亂登上一架易捷航空EZY2127班機。EZY2127原定從曼徹斯特飛往義大利米蘭，然而直到飛機已經在跑道上準備起飛時，機組人員才驚覺有異。

機組人員發現男子不應該在飛機上後，立刻通報航警與機場。由於這場突如其來的鬧劇，機上所有旅客因安全問題被趕下飛機，重新取回各自的行李，行程大受影響。

警方強調，該名男子並未對飛機或乘客構成任何威脅，整起事件也與恐怖活動無關。

警方4日晚間7時左右接獲通報稱，有男子在「未持有正確文件」的情況下登上飛機。警員趕到現場後，也在機場航廈逮捕這名男子，並懷疑他涉嫌在未經同意的情況下登上飛機，蓄意引起公眾不便。

涉案男子目前仍被警方拘留，相關調查正在進行，以釐清他的動機與事發經過。

這並非易捷航空近日首次發生旅客失控事件，10月1日才有一名乘客在機內酒醉鬧事，甚至脫去上衣，與其他乘客發生爭執。該架原定從土耳其飛往倫敦的飛機，最終只能在雅典改降。