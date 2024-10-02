百萬YTR千千「昨晚搭機返台」畫面晃到糊掉！　大票人嚇壞

▲千千昨晚搭機返台。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

記者周亭瑋／綜合報導

今年第18號颱風「山陀兒」來勢洶洶，持續威脅著台灣。百萬YouTuber千千昨晚搭機返台時，就碰上亂流，嚇得她錄下畫面PO網，而7秒超晃影片也掀起熱議，大票網友留言直呼，「有遇過，真的會嚇哭」、「猶如大怒神般的刺激」。

千千深夜在臉書PO出影片，表示在回台灣的機上遇到亂流，只見座椅不斷搖晃，而畫面更是晃到糊掉；不僅如此，機上也傳出不少害怕的驚呼聲。

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對此，大票網友湧入留言，「嚇閃尿」、「慶幸平安到達」、「不是說延後回台嗎？怎麼殺回來啦」、「下墜真的超可怕」、「為什麼千千的飛機比較刺激？」「平安就好」、「看到妳拍影片放上來，就表示平安降落」。

▲畫面超晃。（圖／翻攝自臉書／千千進食中/Chien-Chien）

另外，不少碰過的人也分享經驗，「亂流不用怕，我曾經遇到亂流然後驟降3-4千英尺的，但瘋狂機師詹姆士說過，全世界沒有一件空難是亂流造成的，所以我之後坐飛機也不怕亂流了，走個過場而已」、「我也遇過，想說搖啊搖還好，結果瞬間下降，不過我就保持相信機長們的心」、「七月初去濟州島，也遇到全機女生狂尖叫，還拉起來重飛在空中盤旋一個多小時，第二次驟降時大家都不敢唉，整個神經繃超級緊」、「以前有遇過垂直下墜，那時候我剛好在廁所尿尿」。