今變天轉涼「下最大」地區曝　可能又有颱風

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／綜合報導

入秋首波東北季風今報到！中央氣象署提醒，今天至周三清晨基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨或豪雨發生機率，最低溫預計出現在周五清晨。氣象專家吳德榮則說，日本東南方海面的熱帶性低氣壓，將發展成第19號颱風「百里嘉」，對台無影響。

氣象署指出，今天東北季風增強，水氣偏多，桃園以北及宜蘭降雨機率逐漸提高，要留意會有較大雨勢出現，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，有局部大雨或豪雨機率，竹苗、花東及澎湖、馬祖也有局部短暫陣雨，馬祖清晨可能會有雷雨；至於中南部、金門維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，北部及東北部氣溫稍下降，高溫28至30度，其他地區及澎湖、金門約30、31度，馬祖在26度左右，至於各地低溫約24、25度。

氣象署預報，周二至周六受東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降；周二至周三清晨水氣偏多，北部、東半部及澎湖、馬祖有短暫陣雨，有局部較大雨勢機率，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨機率，其他地區及金門則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

▼熱帶低壓發展中，對台灣無影響。（圖／NOAA）



氣象署說，周三白天至周四水氣稍減，降雨範圍逐漸縮減至基隆北海岸、大台北山區、東半部、馬祖有零星短暫雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴，午後中部山區、南部有局部短暫雷陣雨；周五至周六水氣稍增加，迎風面降雨範圍稍擴大，而其他地區為多雲到晴，午後中部山區、南部有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，周二至周六低溫呈逐日緩降趨勢，最低溫預計在周五清晨，北台灣約21、22度，花東22、23度，中南部24、25度，澎湖及金門23至25度，馬祖21、22度；高溫方面，北部及東半部約26至29度，中南部約30、31度，澎湖及金門26至28度，馬祖22至24度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，氣象署最新路徑潛勢預測圖顯示，位於日本東南方海面的熱帶低壓，將發展成第19號颱風百里嘉，其未來動向朝北北東遠離，對台無影響。

▼熱帶低壓可能成颱，對台灣無影響。（圖／氣象署）

