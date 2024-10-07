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變天濕涼！東北季風「豪大雨」攻北台　一周天氣低溫探2字頭

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲未來一周入秋首波東北季風報到， 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

要變天了！中央氣象署表示，入秋後首波東北季風報到，基北宜水氣多、有豪大雨發生，直到國慶日（周四）後水氣才會減少。另外。日本觀測關島附近又有2個熱帶低壓生成，氣象署預估，TD23最快在9日（周三）生成今年第19號颱風「百里嘉」（美國命名，Barijat，意即沿岸受風浪影響）。

氣象署預報，今天（7日）入秋後首波東北季風增強，水氣偏多，桃園以北及宜蘭降雨機率逐漸提高，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，有局部豪大雨發生機率，竹苗、花東及澎湖、馬祖也有局部短暫陣雨，馬祖清晨可能會有雷雨，中南部地區及金門維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

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▼水氣多，基北宜有豪大雨。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▼關島附近海面2個熱帶低壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

未來一周降雨部分，今天至9日水氣多，基北宜地區降雨較明顯，有局部豪大雨發生機率，其他地區多雲到晴，中南部午後較大雨勢；10日國慶天氣回穩，降雨範圍逐漸縮減，僅基隆北海岸、大台北山區、東部零星短暫雨，中南部則是午後陣雨；11日（周五）起水氣又略增，迎風面降雨範圍稍擴大，北東雲增偶雨，中南部維持穩定，有局部午後陣雨。

受東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降，今天高溫28至30度，其他地區約30度，至於各地低溫約24度。未來一周低溫呈現逐日緩降趨勢，最低溫預計落在11日（周五）清晨，北台灣下探21度。

至於關島附近海面生成2熱帶性低氣壓，結構較為鬆散、有待組織後進一步增強。氣象署預計，2熱帶低壓皆在遠洋活動，對台灣、日本無影響，其中TD23不排除最快在9日增強為19號颱風百里嘉。

氣象署預報未來一周天氣：
 ●10/7~10/9(一~三)基北宜陰雨
清晨基隆北海岸、宜蘭、大北山區防豪大雨
北部、花東、澎湖及馬祖短暫陣雨
中南部及金門多雲到晴、中南部午後有雷陣雨，其中也伴隨較大雨勢
東北季風增強+雲多，北台灣氣溫轉舒適；中南部仍熱
台灣海峽包含金馬澎強風大浪，陣風約8至9級。

●10/10(四)水氣減少
東半部、大台北山區及馬祖有雨也零星
西半部、澎金多雲到晴，午後中部山區、南部近山區偶陣雨，有時雨勢較急。
府前活動多雲到晴，白天氣溫24-29度
虎尾夜間多雲到晴，夜間氣溫24-27度，雲林山區可能有午後雷雨，再留意消散狀況

●10/11~10/12(五~六)
大台北、東半部、馬祖水氣略增，雲多偶雨
西半部地區及澎湖金門多雲到晴
北部東北部天氣較舒適，其他地區清晨氣溫略降

●10/13(日)
水氣減少，東半部地區、雙北山區偶雨
其他地區多雲到晴午後陣雨

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

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