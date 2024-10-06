快訊／國家警報再響「擴大13縣市大雨特報」 大雷雨灌4地

▲部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(6日)下午17時30分擴大對13縣市發布大雨特報，並對屏東縣、高雄市、宜蘭縣、新北市等4縣市發布大雷雨即時訊息。氣象署也對宜蘭縣大同鄉發布山區暴雨災防告警。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園、南投、嘉義以南、宜蘭、花蓮地區及苗栗至雲林、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

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此外，氣象署下午17時17分發布大雷雨即時訊息，警戒區域為屏東縣、高雄市，持續時間至18時15分。另17時39分再對宜蘭縣、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分。氣象署提醒，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

同時，氣象署對宜蘭縣梵梵溪芃芃野溪溫泉發布山區暴雨災防告警，警戒區域包括宜蘭縣大同鄉，持續時間至19時39分；示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨特報

影響時間：06日下午至06日晚上

大雨：桃園市、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區