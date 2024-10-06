要變天了「3地雨最大」　北台灣最涼時刻出爐

▲東北季風明天起影響台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風明天(7日)起增強，且將一路影響到周六(12日)，周一到周三清晨水氣最多，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區會有局部大雨或豪雨，國慶日(10日)降雨趨緩，不過仍有零星雨。未來一周低溫也逐步下降，周五清晨北台灣低溫下探21度，將是未來一周最低溫時刻。

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天東北季風增強，將影響到周六，其中周一到周三清晨水氣偏多，北部、東半部有局部短暫陣雨，且可能有較大雨勢，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部地區會有局部大雨或豪雨，其他地方多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，也有局部大雨機會。

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周三(9日)白天水氣稍減，陳姵安指出，桃園以北、東半部有局部短暫雨；另國慶日(10日)開始，降雨偏向基隆北海岸、大台北山區、東半部，有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後中部山區、南部有局部短暫雷陣雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過緊接著周五、周六水氣略微增加，陳姵安說明，雨勢雖不會像周一到周三清晨這麼劇烈，但降雨範圍擴大，基隆北海岸、大台北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中部山區、南部有局部短暫雷陣雨。

13日開始，東北季風減弱，陳姵安指出，北部、東北部氣溫將回升，各地多雲到晴，基隆北海岸、東半部、大台北山區則有零星雨，午後雷陣雨則是以中部山區和南部為主。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安表示，在東北季風影響下，低溫將逐步下降，最低溫可能落在周五(11日)清晨，北台灣北部、東北部低溫約21到22度，將是未來一周最低溫時間點，若雨勢較大，不排除可能有更低溫。

由於明天東北季風增強，風力也隨之增強，台灣海峽7至9日平均風力可達6至7級，最大陣風9級。