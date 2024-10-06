　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對藍營地方縣市防災吹毛求疵？　中央強調照SOP：完全沒政治考量

▲賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

▲賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對山陀兒颱風，有媒體評論中央災害應變中心對藍營所執政的地方政府吹毛求疵，包括基隆、花蓮等都遭到緊盯。對此，中央災害應變中心6日表示，中央災害應變中心從凱米颱風至山陀兒颱風的整備作業SOP都相同，以確保民眾生命財產安全為目標，完全沒有政治考量；工作會報過程也都以公開透明的直播方式提供周知。

中央災害應變中心指出，山陀兒來襲時洽逢多次花蓮地震，連續降雨及風大雨大可能發生的致命性災害，土石流、大規模崩塌、淹水造成「孤島」狀況，因此預防性撤離更是重中之重。面對地質不穩定等產生的潛在風險，由於不希望出現臨時強制撤離的危險狀況，中央災害應變中心積極提醒花蓮縣政府確認預防性撤離人數已達3,067人、也同時修正其保全戶人數為5,082人，澄清說明其中人數差距，在於有設籍但人不在者。

另外，基隆市在山陀兒颱風解除警報後的超大豪雨，仍然發生新豐街大規模土石崩塌、部分社區被滑落土石侵入等危險狀況，經多次提醒，從10月3日下午起陸續撤離116人；新北市金山、萬里淹水災情亦非常嚴重，顯示東北角災害不因山陀兒解除而馬上停止，也因此中央災害應變中心仍然維持開設至今日。

中央災害應變中心強調，總統賴清德、行政院長卓榮泰時時提醒天災不可抗力，但避災、防災、減災、離災先於救災救護，保守生命安全保護財產，是政府的責任，沒有中央地方之分。因應山陀兒颱風災害，不論中央、地方的第一線同仁都盡忠職守，異常辛苦守在前線，無非就是為了保全災區大眾的生命安全為首要，不分任何政治立場。

中央災害應變中心說明，目前山陀兒颱風警報雖已解除，但因災害復原仍維持二級開設，尤其是國防部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、環境部、通傳會、消防署、國土署、台電、台水等單位持續進駐；也非常感謝臺北、新北、桃園、竹市、臺中、嘉縣、臺南等縣市政府在接獲國土署、消防署通報後，立刻支援調度重機具協助高雄、基隆市的復原清理市容工作。

中央災害應變中心也再次感謝所有投入山陀兒颱風防災、救災、復原的民間團體及地方、中央政府人員辛勞，並期盼各界繼續支持各項相關工作進行，共同維護大眾生命財產安全。

ET快訊
柯文哲鹹濕對話主角是「女記者」　鍾小平爆料
消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸
女喊叫車新莊→信義付天價4585元　Uber官方回應：圖是假
元元OL透視裝化身「性感小野貓」　轉身露出屁股蛋
女業務喝一口「聖水」遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鍾小平爆：柯文哲鹹濕對話主角是「女記者」

蔡英文擬10／12出訪歐洲3國　考量中方干擾安全問題極為低調

對藍營地方縣市防災吹毛求疵？　中央強調照SOP：完全沒政治考量

「和解飯」11日中午登場　總預算案藍白有堅持、綠持續釋善意

肯定賴清德「祖國論」　藍委：樂見從台獨工作者變倡議中華民國

評賴清德「祖國論」是詭辯　黃揚明：團結的國家卻因意識型態分裂

馬辦重申兩岸同屬一中　轟賴清德祖國論「不倫不類」唬弄台灣人

柯文哲手機破解了？鍾小平爆「內容鹹濕」人設毀滅：下周會出大事

評賴清德「祖國論」做法巧妙　小笠原：否定並超越老台獨派建國論

國慶光雕展演8日登場　經典漫畫諸葛四郎、魔法阿嬤等43作品亮相

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

國慶晚會大巨蛋登場　李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌

國小弟颱風假揪家人打牌　嗨喊：不能讓老師知道XD

#國慶晚會 大巨蛋登場！現場2萬面國旗「旗海飄揚」

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

鍾小平爆：柯文哲鹹濕對話主角是「女記者」

蔡英文擬10／12出訪歐洲3國　考量中方干擾安全問題極為低調

對藍營地方縣市防災吹毛求疵？　中央強調照SOP：完全沒政治考量

「和解飯」11日中午登場　總預算案藍白有堅持、綠持續釋善意

肯定賴清德「祖國論」　藍委：樂見從台獨工作者變倡議中華民國

評賴清德「祖國論」是詭辯　黃揚明：團結的國家卻因意識型態分裂

馬辦重申兩岸同屬一中　轟賴清德祖國論「不倫不類」唬弄台灣人

柯文哲手機破解了？鍾小平爆「內容鹹濕」人設毀滅：下周會出大事

評賴清德「祖國論」做法巧妙　小笠原：否定並超越老台獨派建國論

國慶光雕展演8日登場　經典漫畫諸葛四郎、魔法阿嬤等43作品亮相

鍾小平爆：柯文哲鹹濕對話主角是「女記者」

蔡英文擬10／12出訪歐洲3國　考量中方干擾安全問題極為低調

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

女喊叫車新莊→信義付天價4585元　Uber官方回應：圖是假的

對藍營地方縣市防災吹毛求疵？　中央強調照SOP：完全沒政治考量

天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

熱血新生力　南消六大辦理義消新進人員訓練

FMVP李愷諺赴美找林書豪練球收穫滿滿　「想看他私底下練什麼」

巴黎時裝周 ／ 愛馬仕把柏金包「翻過來」　菜籃子配薄紗褲變性感

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

快訊／賴清德才發表「祖國論」　中共今早火速派20架次軍機出海

國慶晚會落幕！韓國瑜深夜曝心聲　「這兩幕」讓他激動無法言語

賴清德：中華民國是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國

賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場狀況

桃色風波斷12年立委路！　趙天麟首曝心聲「知道誰害的」

新北遭指沒聽預報避憾事　台大天災中心反擊：氣象署低估降雨量

賴清德快閃國慶晚會談「祖國論」　趙少康轟：莫名其妙

國慶晚會最感人一幕！　蔣萬安介紹秦良丰讚堅強韌性創造奇蹟

「80歲以上台人祖國是日本？」　李彥秀批賴清德失態

山陀兒重創　新北淹水未達50公分加碼5千救濟金

賴清德快閃國慶晚會　他提蔡英文冒雨觀禮對比：代表賴對韓國瑜感冒

即／柯文哲收押滿月！ 200小草北所外靜坐

談賴清德祖國論有「3不」　學者這樣說

更多熱門

相關新聞

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

又有熱帶性低氣壓生成，氣象署表示，熱帶性低氣壓TD23目前位關島北方海面，預計周三(9日)有機會生成颱風，也不排除更早，將是今年第19號颱風百里嘉，未來朝日本東側外海前進，對台灣沒有影響。

高雄里長拚救災遭罵三字經萌辭意　支持電話打爆

高雄里長拚救災遭罵三字經萌辭意　支持電話打爆

山陀兒重創　新北淹水未達50公分加碼5千救濟金

山陀兒重創　新北淹水未達50公分加碼5千救濟金

山陀兒消散後「北海岸卻淹水」　鄭明典：出現生命期很短強對流

山陀兒消散後「北海岸卻淹水」　鄭明典：出現生命期很短強對流

「怪颱」山陀兒難捉摸！鄭明典喊除名　氣象署：台灣無法提議

「怪颱」山陀兒難捉摸！鄭明典喊除名　氣象署：台灣無法提議

關鍵字：

山陀兒颱風

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

前妻爆「Dcard大書帶新人開房」：親眼見到他進摩鐵

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

一沐日味道變了「負評炸鍋！」飲料控崩潰

台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

陪妻回娘家「搭高鐵噴了30萬」！他住宿更崩潰

台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角

更多

最夯影音

更多

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面