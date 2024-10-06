對藍營地方縣市防災吹毛求疵？　中央強調照SOP：完全沒政治考量

▲賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對山陀兒颱風，有媒體評論中央災害應變中心對藍營所執政的地方政府吹毛求疵，包括基隆、花蓮等都遭到緊盯。對此，中央災害應變中心6日表示，中央災害應變中心從凱米颱風至山陀兒颱風的整備作業SOP都相同，以確保民眾生命財產安全為目標，完全沒有政治考量；工作會報過程也都以公開透明的直播方式提供周知。

中央災害應變中心指出，山陀兒來襲時洽逢多次花蓮地震，連續降雨及風大雨大可能發生的致命性災害，土石流、大規模崩塌、淹水造成「孤島」狀況，因此預防性撤離更是重中之重。面對地質不穩定等產生的潛在風險，由於不希望出現臨時強制撤離的危險狀況，中央災害應變中心積極提醒花蓮縣政府確認預防性撤離人數已達3,067人、也同時修正其保全戶人數為5,082人，澄清說明其中人數差距，在於有設籍但人不在者。

另外，基隆市在山陀兒颱風解除警報後的超大豪雨，仍然發生新豐街大規模土石崩塌、部分社區被滑落土石侵入等危險狀況，經多次提醒，從10月3日下午起陸續撤離116人；新北市金山、萬里淹水災情亦非常嚴重，顯示東北角災害不因山陀兒解除而馬上停止，也因此中央災害應變中心仍然維持開設至今日。

中央災害應變中心強調，總統賴清德、行政院長卓榮泰時時提醒天災不可抗力，但避災、防災、減災、離災先於救災救護，保守生命安全保護財產，是政府的責任，沒有中央地方之分。因應山陀兒颱風災害，不論中央、地方的第一線同仁都盡忠職守，異常辛苦守在前線，無非就是為了保全災區大眾的生命安全為首要，不分任何政治立場。

中央災害應變中心說明，目前山陀兒颱風警報雖已解除，但因災害復原仍維持二級開設，尤其是國防部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、環境部、通傳會、消防署、國土署、台電、台水等單位持續進駐；也非常感謝臺北、新北、桃園、竹市、臺中、嘉縣、臺南等縣市政府在接獲國土署、消防署通報後，立刻支援調度重機具協助高雄、基隆市的復原清理市容工作。

中央災害應變中心也再次感謝所有投入山陀兒颱風防災、救災、復原的民間團體及地方、中央政府人員辛勞，並期盼各界繼續支持各項相關工作進行，共同維護大眾生命財產安全。