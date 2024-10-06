文在寅女兒酒駕撞車　達吊銷駕照標準！打臉老爸稱「酒駕=殺人」

▲ 文在寅任內曾稱「酒駕就是殺人」，女兒文多惠卻因酒駕被立案調查。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／編譯

南韓前總統文在寅40歲的女兒文多惠5日凌晨發生車禍，酒測值達到吊銷駕照標準，警方依酒駕罪嫌立案調查。事件曝光後文在寅所屬的共同民主黨僅稱她做了「不該做的事」，而文在寅任內曾直言「酒駕就是殺人」，如今女兒卻涉嫌酒駕，引發執政黨人士強烈批評。

綜合《韓聯社》及《法西斯新聞社》，文多惠5日凌晨約2時51分駕車行駛於龍山區梨泰院漢彌爾頓飯店前，變換車道時和後方計程車發生碰撞，警方到場進行酒測，發現文多惠血液酒精濃度達0.14%，超過吊銷執照標準，已依酒駕違反《道路交通法》嫌疑立案調查，近期將通知到案說明。

文在寅一家人近期因文多惠前夫收賄疑雲，正接受檢察機關調查，民主黨則主張這是執政黨的「政治打壓」，文多惠卻在敏感時機爆出酒駕，不僅面臨輿論指責，更令民主黨為難。

民主黨院內（國會）代表朴贊大當天在記者會上僅稱酒駕「是不該做的事」，此外未多做評論。親文在寅陣營目前也未正式回應，但一名親文派人士受訪坦言，「真的是很尷尬的狀況」。

執政的國民力量議員金張謙更在臉書發文嘲諷，「過去一起住在青瓦台的那位（文在寅）曾說酒駕就是殺人。就算爸爸常常亂說話，該聽的還是要聽吧」，因文在寅執政時期曾喊出酒駕就是「殺人行為」。

文在寅2018年10月曾在首席輔佐官會議上表示，「酒駕事故並非失誤，而是殺人行為，也是可能完全摧毀他人一生的行為」，要求即便是初犯也要重罰。

國民力量另一名議員金姬廷也發文質疑，10月是2022年梨泰院慘案追悼月，文多惠卻在事發現場附近酒駕撞車，「真是令人遺憾的行為與事故，原來平常就是這樣過生活的嗎」，「如果換成執政黨的總統或有影響的人物家人鬧出這種事，不知民主黨會有何評論」。