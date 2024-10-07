北市保大小隊長酒駕拒測挨罰18萬　記大過拔官...同桌2長官連座

▲新北市蘆洲分局抓到北市保大小隊長酒駕。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、張君豪／新北報導

台北市保大一名小隊長日前到蘆洲區與2名長官餐敘，但酒後卻執意騎機車返家，過程中，因騎車搖晃不穩被轄區三民派出所員警攔下盤查，執勤員警聞到小隊長身上酒味，要求酒測遭拒，當場開出18萬罰單並吊銷駕照移置保管機車，事後北市保大懲處小隊長記一大過並拔主管職調地，2名同單位警官記申誡處分。

警方調查，9月27日晚間11時許，蘆洲警分局三民派出所員警在光榮路執行勤務時，見52歲顏姓男子騎機車一路搖晃，懷疑他酒駕，於是上前攔查，沒想到他身上散發濃濃酒味，立即依法要求酒測，顏男當場拒絕，員警開出18萬罰單並吊銷駕照及移置保管機車。

經調查，顏男是台北市保安警察大隊小隊長，當天與同單位2名警官，在蘆洲餐廳飲酒吃飯，酒足飯飽後，小隊長表示家就住在附近，只要10分鐘車程，於是不顧2名警官勸阻，執意酒駕。

台北市保安警察大隊事後做出懲處，對顏姓小隊長記一大過並免去主管職務調整服務地區，同桌2名警官未善盡勸導之責記申誡處分並追究相關人員行政考監責任。北市保大表示，本大隊一向秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，以「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，依法究辦，展現淨化團隊決心，維護警察風紀。