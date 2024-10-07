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惡男撞死20歲騎士！只願賠110萬還告死者父　上訴反遭撤銷緩刑

▲▼彰化縣大村鄉死亡車禍，2023年11月4日貨車駕駛撞死20歲騎士 。（資料照片／民眾提供）

▲羅男撞駕駛小貨車死年僅20歲邱姓騎士，還提告邱父殺人未遂等罪求償。（資料照／民眾提供，下同）

記者吳佩蓁／彰化報導

彰化縣一名羅姓男子去年駕駛小貨車撞死年僅20歲的邱姓騎士，痛失愛子的邱父認為羅男犯後態度不佳，且只願意賠償110萬元，他一氣之下持刀上門找羅男理論，還砸壞對方車輛，事後羅男不僅未考慮死者家屬情緒，還對邱父提告殺人未遂、恐嚇等罪，甚至還提起民事訴訟向邱父索賠。

判決指出，羅男去年11月4日上午駕駛小貨車行經彰化縣大村鄉一處無名巷時，與騎乘機車的邱男發生碰撞，導致年僅20歲的邱男當場倒地，送醫搶救不治。羅男在案發地點欲右轉時，未禮讓直行車先行，而邱男則有超速行駛、行經無號誌交岔路口，未減速慢行等過失，雙方過失比例相當，各付5成肇事責任。

一審法官認為，羅男犯後坦承犯行，表示除了死者父母已領取的200萬元強制保險金，願意再賠償110萬元，但死者父母則提出訴訟向羅索賠1000萬元，雙方對精神慰撫金看法差異甚大，因而未能達成和解，但羅男已盡力彌補死者家屬傷痛，依過失致死罪，判羅男有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年，並給付死者父母2人各55萬元，共計110萬元。

▲▼彰化縣大村鄉死亡車禍，2023年11月4日貨車駕駛撞死20歲騎士 。（資料照片／民眾提供）

判決結果令邱男父母不滿提起上訴，且邱父認為羅男犯後態度不佳，今年4月9日竟持西瓜刀上門找羅男理論，嚇得羅男當場拔腿狂奔，邱父追了一個路口才停止，但痛失愛子的邱分仍憤恨不平，隔天凌晨又帶刀到羅家理論未果，於是打電話恐嚇羅男「我一定要讓你死」、「你就不要給我出來，我抓到就給你死」，並撿拾路邊石頭砸毀羅男小貨車。

羅男因而控告邱父殺人未遂罪與毀損罪，還提出民事訴訟向邱父求償，彰化地院審酌邱父正逢喪子之痛，心緒尚未平撫，致未能理性處理糾紛，依恐嚇罪、毀損他人物品罪，各處拘役50日、40日，應執行拘役80日，緩刑2年。

▲▼彰化縣大村鄉死亡車禍，2023年11月4日貨車駕駛撞死20歲騎士 。（資料照片／民眾提供）

羅男過失致死部分，二審法官認為羅男與邱男父母並未達成和解，且邱父已提出刑事附帶民事訴訟，應由民事庭審理判決，一審刑事庭卻逕自認定羅男應賠償110萬元，並作為宣告緩刑的附帶條件，認定原審緩刑判決已有不宜。

二審法官強調，邱父因喪子之痛，對羅男有恐嚇、毀損等犯行，羅男不僅對邱父提出刑事告訴，還提起民事訴訟索賠，顯然對於車禍發生的衝突，選擇針鋒相對的方式應對，並未能體諒邱男父母情緒，「性格實屬激烈」，認為不宜宣告緩刑，維持一審有期徒刑5月，但撤銷緩刑，全案仍可上訴。

▲▼彰化縣大村鄉死亡車禍，2023年11月4日貨車駕駛撞死20歲騎士 。（資料照片／民眾提供）

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