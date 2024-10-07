遭撞輾成屍塊…詭留滿地「蕾絲胸罩、女用內褲」！台東男背景曝光

記

▲台東死亡車禍，男遭撞輾碎成屍塊，現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東縣台11線6日深夜發生一起死亡車禍！一名鄒姓行人因不明原因遭機車猛撞倒地，接著又遭車輛輾過當場死亡，遺體更碎裂成多塊，詭異的是除了屍塊外，現場還散落大量女性內衣褲以及望遠鏡。據了解，鄒男是花東一帶的慣竊，曾因偷竊胸罩、內褲、短裙遭判刑。

台東縣警方6日深夜10時28分接獲報案，台11線156公里處發生交通事故，隨即派員到場處理。初步調查，事發當時28歲王姓機車騎車沿台11線快車道由南向北往都蘭方向行駛，行經事發地點時，撞上57歲鄒姓行人。

鄒男當場倒地，遭後方由33歲羅姓駕駛開的小客車輾斃，身體碎裂成數塊屍塊，分布約百公尺遠，地面上血跡斑斑，詭異的是現場除了人體組織、車殼碎片外，還有蕾絲胸罩、望遠鏡、紅內褲等大量女性貼身衣物；至於王男則是頭部、四肢擦傷送醫。

據了解，鄒男疑似為花東地區的慣竊，這些散落一地的女性衣物為其所有，鄒男2013年就曾因偷竊女性內褲、胸罩、短裙、睡褲、短褲等物遭判刑，除了此案外，亦有其他竊盜前科，2021年3月10日才執行完畢，9月3日再因連兩天到檳榔攤偷竊6瓶保力達（市價420元），被依照竊盜罪判刑4月，得易科罰金。

至於這起離奇車禍詳細發生原因、經過，以及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。警方呼籲，夜間行走或騎乘自行車應緊靠路邊，並配戴反光警示裝備，以免發生危險；另駕駛人於燈光視線不明路段亦應减速慢行，以維護交通安全。