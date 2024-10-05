桃園市府22車、25人馳援基隆救災　張善政：全島一命協助復原

▲針對基隆因颱風外圍環流豪雨重災，桃市府決定馳援救災，市長張善政今天上午慰勉市府養工處馳援基隆救災團隊。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對山陀兒颱風外圍環流對基隆地區連日豪雨造成嚴重災害，桃園市府決定馳援救災，市長張善政今（5）日上午於市府前廣場慰勉救災團，張善政表示，因颱風長時間滯留及其外圍環流影響，為高雄、基隆帶來強烈降雨，其中基隆因地形關係單日降雨量更創下歷史紀錄，出現走山及土石流等災情，在向基隆市長謝國樑聯繫瞭解需求後，市府立即組成救災團隊，調派工務局養工處、環管處共22輛機具及25名人力前往基隆支援救災，全力協助基隆早日恢復正常生活。

▲桃市府馳援基隆團隊救災，總計派出22輛各式車輛與機具救災。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，市府秉持「全島一命」精神，昨（4）日已調派4組人馬前往高雄支援，今日再由工務局養工處調派20輛機具、20名人力、環管處調派2輛機具與5名人力，共計22輛機具、25人即刻前往基隆展開各項救災復原工作。

▲針對基隆因颱風外圍環流豪雨重災，桃市府決定馳援救災，市長張善政等人上午與基隆救災團隊於出發前合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政肯定消防、工務、環保等局處單位，快速動員專業救災環境復原人力及機具設備，充分發揮基北北桃互助機制，感謝工務局養工處與環境管理處同仁挺身而出，同時也特別提醒同仁，救援過程中務必留意自身安全，期勉出勤同仁能發揮專業，協助基隆加速恢復市容整潔。