偷拍女友赤裸影像「截圖存手機欣賞」還PO網　現役軍人慘了

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不滿女友求去竟散佈赤裸影像　現役軍人認錯＋賠償獲緩刑

▲桃園市黃姓現役軍人與女友分手後心有不滿，竟於去年4月間將女友下半身赤裸影片張貼在IG上，女友獲悉後報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市黃姓現役軍人與女友分手後心有不滿，竟於去年4月間將女友下半身赤裸照片張貼在IG上，女友獲悉後報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓現役軍人透過網路認識女友，竟於2022年與女友視訊時偷偷側錄女友下半身赤裸影片，兩人後來因故分手，黃心生不滿，竟於去年4月間將女友赤裸影片PO在IG上，女友獲悉後報警提告。桃園地院審理時，黃男坦承犯行，法官審酌黃事後認錯，並與女友達成調解賠償，法官審結依散布猥褻影像罪，處有期徒刑2月，緩刑2年，還可上訴。

檢警調查，26歲的黃姓現役軍人與女友交往時，於2022年底某時，利用與女友交往視訊聊天時，未經女友同意，偷偷側錄女友下半身裸露之影像，還截圖存手機觀賞。後來2人因故分手，黃男心生不滿，於去年4月30日凌晨，在不詳地點，透過通訊軟體IG張貼女友赤裸截圖，還tag女友在某工作室帳號，註明女友居住地、姓氏等個資，供不特定人閱覽。女友事後得知後氣憤不已，並報警處理，警方於去年9月19日持搜索票搜索黃男住處，扣得其手機等證物；桃檢偵結依妨害性隱私及不實性影像罪等罪嫌將黃起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，證人即告訴人指證歷歷，警方則提供通訊軟體IG帳號資料、通聯記錄、搜索扣押手機、通訊軟體IG截圖、雙方對話紀錄翻拍照片等佐證，足認犯行明確。

法官審酌，被告以猥褻影像截圖照片上傳至社群網站上，供不特定人觀覽，危害社會善良風俗，惟念及被告犯後坦承犯行，並與告訴人達成和解、賠償告訴人所受之損失等；另查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，考量被告因一時失慮致罹刑典，犯後坦承犯行，顯見被告確有悔悟及彌補過錯之態度，當知有所警惕，信無再犯之虞，受宣告之刑以暫不執行為適當。法官審結依散布猥褻影像罪，處有期徒刑2月，緩刑2年，可易科罰金，本案還可上訴。

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