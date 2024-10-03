桃園未傳明顯災情「18人受傷」　張善政：主因強風吹倒受傷

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，聽取各單位簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（3）日中午主持「山陀兒」颱風防颱第二次工作會議時指出，桃園市區今天風雨不大，雖然仍放颱風假，主因是昨（2）日沿海地區陣風已超過停班停課標準，此外，這2天陸續傳出有18位市民因颱風受傷，主因被強風吹倒或是騎車摔倒受傷，若沒有停班停課，受傷民眾不知道會不會更多。

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，以視訊方式聽取各單位簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政於防災會議後受訪時表示，昨天與今天傳出有18位市民受傷，其中2人在國道因車輛打滑受傷，絕大多數受傷者是因為風勢太大，如路樹倒塌、騎車被風吹倒等情事，其中14人已經出院，4人仍在醫院，也希望能盡快康復。

張善政提及，昨天因氣象署預報中，其中桃園市風勢達到停班停課標準，也有多位民眾因風太大受傷。對於有人質疑停班停課是否必要，他強調「如果沒有停班停課，不知道受傷民眾會不會更多」。

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，會後受訪提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市今天雖然風雨不大，但包括蘆竹區傳出19處路樹、樹枝倒塌、掉落，大園區則有15起停電案例，沿海地區目前仍有部分住戶停電中，這部分台電公司已全力搶修恢復供電中；觀音地區也傳出路樹、道路指示牌倒塌12件，10餘件零星電線被吹落，新屋地區也有零星路樹倒塌，沿海停電戶已逐漸復電中。

張善政強調，復興區則因為氣象署資料到明（4）日都還未達到黃色警戒，因此並未撤離居民，洗腎民眾都已事先經安置好；另外光華、雪霧鬧部落物資已經先行進駐，不擔心交通可能臨時封閉。