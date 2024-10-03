　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園未傳明顯災情「18人受傷」　張善政：主因強風吹倒受傷

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，聽取各單位簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，聽取各單位簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（3）日中午主持「山陀兒」颱風防颱第二次工作會議時指出，桃園市區今天風雨不大，雖然仍放颱風假，主因是昨（2）日沿海地區陣風已超過停班停課標準，此外，這2天陸續傳出有18位市民因颱風受傷，主因被強風吹倒或是騎車摔倒受傷，若沒有停班停課，受傷民眾不知道會不會更多。

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，以視訊方式聽取各單位簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，以視訊方式聽取各單位簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政於防災會議後受訪時表示，昨天與今天傳出有18位市民受傷，其中2人在國道因車輛打滑受傷，絕大多數受傷者是因為風勢太大，如路樹倒塌、騎車被風吹倒等情事，其中14人已經出院，4人仍在醫院，也希望能盡快康復。

張善政提及，昨天因氣象署預報中，其中桃園市風勢達到停班停課標準，也有多位民眾因風太大受傷。對於有人質疑停班停課是否必要，他強調「如果沒有停班停課，不知道受傷民眾會不會更多」。

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，會後受訪提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天中午主持防颱工作會議，會後受訪提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市今天雖然風雨不大，但包括蘆竹區傳出19處路樹、樹枝倒塌、掉落，大園區則有15起停電案例，沿海地區目前仍有部分住戶停電中，這部分台電公司已全力搶修恢復供電中；觀音地區也傳出路樹、道路指示牌倒塌12件，10餘件零星電線被吹落，新屋地區也有零星路樹倒塌，沿海停電戶已逐漸復電中。

張善政強調，復興區則因為氣象署資料到明（4）日都還未達到黃色警戒，因此並未撤離居民，洗腎民眾都已事先經安置好；另外光華、雪霧鬧部落物資已經先行進駐，不擔心交通可能臨時封閉。

 【 更多新聞】

快訊／桃園沿海近5千戶停電　台電：剩1239戶停電搶修中

山陀兒緩步北上石門水庫進帳不多　暫停發電+調整放水操作

持園藝剪強盜檳榔西施7000元　桃園男遭重判7年2月

 

 

ET快訊
快訊／漢來飯店員工肉身擋門！　玻璃大門瘋狂震動
LIVE／山陀兒登陸「風雨轟炸高雄」　氣象署最新說明
快訊／高雄史上最強風速！　19艘船「斷纜漂流」
快訊／醫院9死1失聯！屏東地檢要辦了：隨時進場蒐證
快訊／山陀兒暴力登陸！高雄陽台「鐵窗跳恰恰」　網嚇：不好笑
快訊／高雄港貨櫃被吹翻　爆表17級風稍晚會更強
快訊／醫院大火增至9人死亡
快訊／頂樓加蓋整片飛走　民眾驚呼：慘了！完蛋了！
快訊／恐怖強風！高雄小貨車吹到翻車
17級強陣風「可把整排電線桿吹斷」　1表看懂風力等級災情
山陀兒大雨襲基隆！　街道遭淹沒畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園未傳明顯災情「18人受傷」　張善政：主因強風吹倒受傷

《當雨水再次降下》紀錄片花蓮首映　見證馬太鞍部落文化變遷

嘉市部分路口號誌增火雞圖樣　網友：還以為颱風吹壞

台東東河鄉積水車輛拋錨險遭沖走　警消聯手救援

山陀兒來襲！台東大武溪水暴漲淹過橋面　緊急封路

山陀兒豪雨持續侵襲基隆　謝國樑親率市政團隊勘災

山陀兒持續牛步　台南出現最強11級強風

柬埔寨跨國擄人詐騙引關注　南投杜絕人口販運園遊會10／19登場

山陀兒颱風進逼！新北環保局：10／3全天暫停垃圾收運

中壢大學生家庭變故申請借掛戶籍遭拒　市議員爭取獲「個案」協助

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

桃園未傳明顯災情「18人受傷」　張善政：主因強風吹倒受傷

《當雨水再次降下》紀錄片花蓮首映　見證馬太鞍部落文化變遷

嘉市部分路口號誌增火雞圖樣　網友：還以為颱風吹壞

台東東河鄉積水車輛拋錨險遭沖走　警消聯手救援

山陀兒來襲！台東大武溪水暴漲淹過橋面　緊急封路

山陀兒豪雨持續侵襲基隆　謝國樑親率市政團隊勘災

山陀兒持續牛步　台南出現最強11級強風

柬埔寨跨國擄人詐騙引關注　南投杜絕人口販運園遊會10／19登場

山陀兒颱風進逼！新北環保局：10／3全天暫停垃圾收運

中壢大學生家庭變故申請借掛戶籍遭拒　市議員爭取獲「個案」協助

山陀兒強風吹爆窗戶　網友拿寶寶尿布紙箱先擋風

山陀兒強風灌高雄！漢來飯店員工肉身擋門　玻璃大門瘋狂震動

通靈宮主「飄哥」斜槓辣模　萬聖節胸前「封印解除」

高鐵中南部延至晚間6時營運！交通異動懶人包　午後高雄多航班停飛

麋先生人氣太旺　才剛唱完小巨蛋...大企業都找上門！

快訊／恐怖山陀兒17級狂風強虐！前鎮漁港19艘漁船「斷纜漂流」

入選《時代》雜誌2024年次世代百大人物　黃捷：會積極發聲為台灣努力

快訊／安泰醫院惡火9死1失聯！屏東地檢要辦了：隨時進場蒐證

台中3死火警...愛犬遭鐵鍊拴住逃不了　燒到只剩部分骨骸

快訊／山陀兒暴力登陸！高雄陽台「鐵窗跳恰恰」　網嚇：不好笑

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

中壢大學生家庭變故　申請借掛戶籍遭拒

山陀兒進逼！新北10／3全天暫停垃圾收運

新北「手機回收月」開跑　回收舊機可抽3C好禮

南投齊手杜絕人口販運園遊會10／19登場

山陀兒颱風挾狂風來襲台南路樹傾斜警冒雨警戒查處

嘉市部分路口號誌增火雞圖樣

山陀兒颱風2日晚間起對台南影響加劇市府全力防備

快訊／高雄路樹倒塌　轎車被砸中

林口長庚　榮獲「鼎革獎」雙榮耀

台東大武溪水暴漲淹過橋面　緊急封路

新北重陽敬老禮金郵局10／2入帳　銀行、農漁會順延撥款

許淑華赴仁愛鄉山區關心農民搶收

桃園住宅處推10堂免費都更課程　即起報名

山陀兒持續牛步　台南出現最強11級強風

更多熱門

相關新聞

鳳山鐵皮屋連根拔　民驚呼：完蛋了！

鳳山鐵皮屋連根拔　民驚呼：完蛋了！

山陀兒颱風今（3）日中午登陸高雄，市區颳起強風，鳳山區赤山一處民宅頂樓的加蓋鐵皮屋，整個被強風連根拔起，吹到隔壁鄰居的屋頂上方，目擊民眾頻頻驚呼「慘了！」、「完蛋了！」畫面相當令人震驚。

17級強陣風「可把整排電線桿吹斷」　1表看風力等級災情

17級強陣風「可把整排電線桿吹斷」　1表看風力等級災情

山陀兒登陸「眼牆現大量閃電訊號」　粉專：台南風雨增強

山陀兒登陸「眼牆現大量閃電訊號」　粉專：台南風雨增強

山陀兒襲小琉球　中油「加油機+收費亭」遭連根拔起

山陀兒襲小琉球　中油「加油機+收費亭」遭連根拔起

大票人哀號！別再放颱風假了「明天發薪日GG」

大票人哀號！別再放颱風假了「明天發薪日GG」

關鍵字：

山陀兒桃市防颱第二次工作會報張善政

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

高雄承億無邊際泳池劇烈搖晃　恐怖畫面曝

高雄破紀錄17級強風　馬路「起大浪」變海面

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面