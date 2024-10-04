桃園市府養工處34人、14車馳援高雄　張善政：助救災復原市容

▲山陀兒颱風重創高雄市，桃園市長張善政決定派出養工處人員南下馳援，今天中午出發前特別趕往勉勵致意。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對山陀兒颱風重創高雄市，桃園市長張善政今（4）日中午前往養護工程處，勉勵市府馳援高雄救災團隊時表示，山陀兒颱風在南台灣長時間滯留，除帶來驚人風雨外，還造成路樹倒塌、鐵皮掉落等災情，昨（3）日晚間聯繫高雄市長陳其邁瞭解相關需求後，今早請工務局養工處盤點機具人力，總計調派4組共計34人、14車馳援，預計傍晚抵達高雄，將全力協助恢復市容，讓高雄市民朋友早日恢復正常生活。

▲桃園市養工處馳援高雄市，總計出動14車、34人。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，這次颱風來襲，罕見長時間滯留在南台灣，甚至還首次從高雄市登陸，也造成嚴重災情，桃園市所幸未釀成嚴重災情，但高雄地區卻產生相當大損失且災情頻傳，桃園市府秉持人飢己飢、人溺己溺精神，迅速組織救災團隊，總計出動小山貓4輛、吊卡車4輛、抓斗車4輛、交維LED車2輛共計14車，以及養工處共34位同仁，前往高雄協助各項救災復原作業。

▲桃園市長張善政向養工處人勉勵致意。（圖／市府新聞處提供）

張善政非常感謝工務局養工處同仁挺身而出，發揮桃園人愛心及自身專業能力南下高雄支援救災任務，同時也不忘提醒同仁，務必留意自身安全，期盼全體市民共同支持救災工作，為災後復原貢獻力量，協助受災縣市居民早日重建家園，讓生活能盡快回到正軌。

▲桃園市長張善政在養工處人員南下馳援前，與出席局處長與市議員黃婉如等人合影。（圖／市府新聞處提供）