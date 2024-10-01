因應山陀兒侵襲　張善政視察龍山埤滯洪池防颱整備

▲桃園市府因應強颱「山陀兒」即將侵襲，張善政下午視察龍山埤滯洪池防颱整備情形，聽取水務局長劉振宇說明。（圖／桃園市水務局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

根據交通部中央氣象署資料顯示，強烈颱風「山陀兒」中心位於台灣西南部外海上，以每小時6公里速度逐漸北移，桃園市預估週四（3）日至週五（4）日影響最大；因應颱風來襲，桃園市長張善政下午前往龍山埤生態公園視察龍山埤滯洪池防颱整備情形後表示，此次颱風將對龍山埤滯洪池功能重要考驗，期望能有效防止區域水患，為長期受水患困擾地區提供根本性解決方案。

針對強颱可能為北部地區帶來強風豪雨，張善政下午3時30分在水務局劉振宇陪同下視察位於桃園、八德與中壢區交界處的龍山埤滯洪池，張善政指出，龍山埤滯洪池結構共分上、下兩池，下池蓄滿水後會啟用上池蓄水功能，下池因其設計而有「地下宮殿」之稱，今天視察在確認下池清空狀況，以確保其具備足夠容量應對颱風可能帶來的豐沛降雨。

▲龍山埤滯洪池位於埤塘生態公園內，為具有防洪功能之離槽式滯洪池，總面積達2.12公頃。（圖／桃園市水務局提供）

水務局局長劉振宇說明，龍山埤塘生態公園為具有防洪功能之離槽式滯洪池，總面積達2.12公頃，上池為乾式滯洪池，蓄水量4.48萬立方公尺，下池則由RC構造滯洪池及雨水積磚組成，蓄水量2.87萬立方公尺，總蓄水量可達7.35萬立方公尺，可改善淹水面積70公頃，並保護當地1.5萬人口安全。

▲龍山埤滯洪池位於埤塘生態公園內，下池由RC構造滯洪池及雨水積磚組成，總蓄水量可達7.35萬立方公尺。（圖／桃園市水務局提供）

張善政也強調，龍山埤滯洪池自啟用以來，下池已有效發揮蓄水功能，但尚未出現需啟用上池情況，這次颱風將是對龍山埤滯洪池功能重要考驗，期望能有效防止區域水患，為長期受水患困擾當地地區提供根本性解決方案；此外，針對桃園市民關心明（2）日是否停班停課問題，將依雨量及風力標準，於晚間8時許與北北基同時公布。