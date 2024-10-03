山陀兒強風豪雨！永安漁港北堤潰堤20米　張善政指示封閉管制

▲桃園市長張善政今天下午視察永安漁港北堤胸牆遭颱風襲擊受損情況。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「山陀兒」颱風為桃園沿海帶來強風豪雨，其中永安漁港北堤胸牆遭狂浪擊損潰堤約20米，連下方消波塊都受損嚴重，市長張善政獲悉後，於防颱工作會議結束後立即趕赴現場視察，指示農業局與中壢區漁會等單位，立即以紐澤西護欄封閉海堤，防止民眾誤闖發生危險，另針對永安及竹圍漁港現有消波塊進行盤點，待颱風過後進行緊急處理，後續再進行胸牆修補，以維護港區安全。

▲桃園市長張善政今天下午視察永安漁港北堤胸牆受損情況。（圖／市府新聞處提供）

張善政今天中午於防颱工作會議後，獲悉永安漁港北堤胸牆遭海浪擊損，會議結束後立即會同農業局長陳冠義等相關單位趕往現場視察，發現北堤胸牆潰堤約20米，另下方消波塊亦有多處毀損。

張善政指出，山陀兒颱風帶來強勁風勢，防災工作刻不容緩，市府除與相關單位協力合作，以確保港區設施安全，未來將持續加強防護措施，減緩颱風等極端氣候對公共設施及民眾安全帶來風險。

▲永安漁港北堤胸牆遭颱風帶來巨浪襲擊潰堤約20米，下方消波塊亦有多處受損。（圖／市府新聞處提供）

張善政視察後做出裁示，針對連結北側燈塔北堤受損，請農業局等相關局處與廠商保持溝通，儘速將海堤通路以紐澤西護欄封閉；另針對永安、竹圍漁港現有消波塊進行盤點，待颱風過後進行緊急處理，目前先穩定現場以避免危害擴大，後續再進行胸牆修補，以維護港區安全。

市府農業局長陳冠義強調，永安北堤自興建至今已有30年，加高部分也已經使用20年，這次山陀兒颱風適逢大潮期與強風，導致北堤胸牆約20公尺部分受損。奉市長張善政裁示，將待颱風過境天氣好轉，儘速推動北堤加高工程，針對胸牆損壞情況進行補強設計，特別在易受風浪衝擊部分進行加固，另將根據專業評估，進一步檢討港區防護設施設計與耐久性，提升抵禦自然災害能力，以提升港區安全。