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北港朝天宮設立文物修復中心　攜手雲科大培養在地修復人才

▲楊能舒校長與蔡咏鍀董事長完成合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立雲林科技大學楊能舒校長與北港朝天宮蔡咏鍀董事長完成合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學與財團法人北港朝天宮於今（4）日簽訂文物修護人才培育合作備忘錄，攜手合作於北港朝天宮設立「北港朝天宮文物修復中心」，共同守護並發揚媽祖精神，保存修護媽祖信仰與在地文物，並培育更多修復師走進民間、走進廟宇，傳承與保護珍貴的文化資產。

雲林科技大學校長楊能舒指出，文物修復上和朝天宮合作，在教學上很有意義，學生有實務可做相關應用。若擴大到媽祖文化的的傳承，雲科大除了文資系、設計學院也可以做出一些貢獻，接下來還有很多工作要展開，希望建立長期合作，大家共同把植入每個人心中的媽祖文化及外在文化表現傳承下去。

▲楊能舒校長與蔡咏鍀董事長完成合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲科大與北港朝天宮攜手合作於北港朝天宮設立「北港朝天宮文物修復中心」，今簽署合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港朝天宮為台灣重要的媽祖信仰中心，累積330年的文化底蘊，所典藏之珍貴文物，不僅是媽祖信仰也是地方重要的文化資產。財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，楊校長提到雲科大有文資系、設計學院等相關科系，未來可以合作很多項目，並提到，今年朝天宮媽祖要在雲林繞境，剛好和雲科大簽合作備忘錄，媽祖也要來雲科大作客。

雲林縣政府教育處長邱孝文表，示文化和教育不可切割，朝天宮和雲科大數年來對於地方教育均投入許多心血，今日兩個單位能合作，針對文化資產維護有更多交流，對於雲林縣來說是很大的福音。未來希望雲林有更多孩子從小就開始接觸文化資產，將來也能就近在雲科大學習；除了學校教育外，也能針對教師辦理研習活動，讓人才在地紮根。

雲科大強調，由北港朝天宮設立「北港朝天宮文物修復中心」，雲科大文物修護研究與推廣中心團隊進駐，提供文保專業及修復技術支持。雙方並在修復中心的基礎上，進一步推展更多教學、研究等合作，透過這樣的努力，雲科大與北港朝天宮期待能夠帶動更多人關注文化資產的保護與傳承，並落實在地人才培育。

►聽Podcast #我在案發現場

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