快訊／賓士休旅國1追撞奪命！轎車慘如廢鐵　1人死亡3輕重傷

▲國道232K車禍，兩部車輛碰撞，造成白色自小客車上4人，1人死亡3人輕重傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道一號北上232K雲林虎尾路段，今（4）日上午08時許發生休旅車與自小客車發生碰撞事故，自小客車車體嚴重扭曲受損，車上4人受困，其中1名男子無生命跡象送醫搶救不治；休旅車4人均無大礙，警消救護人員協助傷者脫困送醫，車禍肇事原因尚待警方調查釐清。

雲林縣消防局8時46分獲報中山高北上232K處車禍，初報其中一車多人受傷、受困，迅速派遣虎尾、斗南分隊前往救護，到場發現為2部車輛碰撞，黑色賓士GLC休旅車上4人可自行下車無大礙，白色自小客車其中一人骨折尚有意識、一人無生命徵象，另2人輕傷均分別送醫救治。

據了解，疑似為黑賓士GLC碰撞白色自小客，造成白色自小客打轉360度橫向撞擊外側護欄，回彈停置中、外車道。失去生命徵象男子年約25歲送往雲林基督教醫院，經搶救後仍回天乏術；重傷男子年約40歲，傷勢大腿骨折、瞳孔不等大（疑似顱內出血徵兆）送往斗六台大搶救，另兩名輕傷患者送往虎尾若瑟醫院治療，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

▲白色自小客車，車體嚴重扭曲變形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色自小客車上共4人，兩重傷、兩輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）