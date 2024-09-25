傳承民間文化資產和建築之人文精神　頂新和德邀集日本建築師與臺灣老屋代表對話交流

▲「成就建築與時光之美-民間文化資產保存座談會」，頂新和德文教基金會創辦人魏應充。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會日前於台北西門紅樓二樓劇場舉辦「成就建築與時光之美─民間文化資產與老建築保存座談會」，吸引上百位民眾參加，基金會創辦人魏應充也蒞臨致詞，分享家族成美公堂的保存經驗，為活動揭開序幕。

頂新和德文教基金會倡議文化資產保存並活化歷史建築空間，過去已辦理五屆國際文資論壇，今年首度以民間文資老建築為主題，在9月21號全國古蹟日舉辦座談會，邀請知名日本建築師渡邊義孝，及臺灣近年備受關注的文資建築代表人進行分享，更請到文資界的重要學者及相關工作者，包含林會承、張崑振、葉俊麟、詹益忠等人主持與談。

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基金會魏應充創辦人在開場致詞時提到，過去家族決心要修復祖厝成美堂時，特地向文化資產保存研究專家林會承教授請益，並邀請建築師姚仁祿擔任總體規畫創意長、大木匠師陳天平率領匠師團隊進行修復工作，修復完成的建築除了延續祭祀功能，成為凝聚宗親們的精神象徵，也開放讓民眾了解百年常民生活樣貌，成為學習傳統文化知識的空間。

創辦人魏應充表示，未來如何將更多的古蹟、歷史建築或具紀念性的老房子保存下來，是很大的挑戰，希望透過這類文資座談，帶動更多人關心這項課題，把這些有形或無形的文化資產保存下來。