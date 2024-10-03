9級陣風吹不熄釣魚熱情！台西內陸岸堤出現多名釣客試手氣

▲雲林沿海無雨風大，多名釣客於內陸岸堤釣魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

山陀兒颱風以緩慢速度前進，甚至停滯打轉，全台連放2天颱風假。雲林沿海雖強風陣陣仍有不少釣客趁颱風假空檔，在內海岸堤釣魚，雖有防波堤阻擋強勁風勢，但瞬間陣風仍令人步伐不穩。釣客說，平常都是週日前來，因放假又見風雨尚不影響安全，前來試手氣。

雲林縣沿海地區雨小，不過風力有漸強趨勢，根據風力預測，平均風速30 knots (相當於7級)，陣風達9級，但吹不熄釣客熱愛釣魚的心。台西海提非管制區平時即吸引許多釣客前來，今日因風勢，轉移陣地至內陸岸提釣魚。

▲雲林沿海無雨風大，多名釣客於內陸岸堤釣魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

釣客低調表示，平時都是假日前來，難得放了颱風假，也不知道要做什麼，觀測評估安全性後才前來釣魚。另一對男女釣客掀開冰箱證實確有收穫；也有一名釣客站在橋邊靠著高度過腰的護欄甩竿，拉上到手的大魚。雖目前尚未有較大雨勢，縣政府呼籲民眾，盡量避免出門以維自身安全。

▲雲林沿海無雨風大，海堤外海象兇猛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雖偶有超強陣風，內陸岸堤尚未受大影響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林沿海無雨風大，多名釣客於內陸岸堤釣魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）