展現跨域AI整合硬實力　雲科大AI專班成果展今登場

▲AI技優專班成果展，展示第一屆AI專班從大一至大三每學期的實習成效，專班學生們積極參與國內、外AI相關競賽與積極投入AI相關研究計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學於2021年開始招收AI技優專班，來自資管、電機與電子等跨域學群學生致力於AI技術開發與實務應用的人才培育，其中實施「師徒制」的教學是專班重要特色，三年的實務技能培訓，孕育在雲端運算、邊緣運算系統整合能力以及影像辨識、數據分析等專業知識，引導學生學以致用、成為未來的AI尖兵技術人才。

今（18）日成果展，展示第一屆AI專班從大一至大三每學期的實習成效，專班學生們積極參與國內、外AI相關競賽與積極投入AI相關研究計畫。在全國競賽方面，有教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽兩面銀牌、大專院校資訊應用服務創新競賽AI工具運用組第一名與AI賽車挑戰賽第二名、旺宏金矽獎銅獎、盛群盃創意競賽金牌、晶心盃RISC-V創意大賽銅獎、創創AIOT競賽-智慧照護組第二名等，數篇研討會最佳論文獎與3件國科會大專學生研究計畫補助，這場成果展不僅是學生展示個人成果的舞台，更是一個促進校內師生交流、AI激發創意的平台。

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AI技優專班成立至今已邁入第4年，研發、實作資源配置日益豐富與完善，AI專班師生致力於鑽研AI專業知識來解決跨領域產業應用，帶領學生走出教室、摸索陌生的跨領域產業問題，進一步提出創新技術來解決根本問題，從AI模型開發、AI系統整合、到應用領域的測試，這些努力讓雲科大AI尖兵展現出獨當一面、頂天立地的大將風範。

▲AI技優專班成果展，展示第一屆AI專班從大一至大三每學期的實習成效，專班學生們積極參與國內、外AI相關競賽與積極投入AI相關研究計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）