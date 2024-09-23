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台大突拆曹永和故居　研究生協會批粗糙：拆除當天才通知住戶

▲台大研究生協會指控突拆溫州街曹永和故居。（圖／台大研究生協會提供）

▲台大研究生協會指控突拆溫州街曹永和故居。（圖／台大研究生協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

台大研究生協會今舉行記者會指出，台大上周突然拆除溫州街52巷日式宿舍建築群，其中包含台灣史研究巨擘曹永和院士故居，批評校方在全國古蹟日前夕拆除，事先與住戶溝通與通知不足，也有文資保存工作者直指：「拆除不人道」。對此，台大表示，因地震與暴雨影響房舍結構，為避免產生公安問題，經專業評估後執行局部拆除工程。

台大研究生協會今舉行「曹永和故居」拆除案記者會，協會學術事務部長莊詠竹表示，上周台大突然拆除具使用權的溫州街52巷2至8號日式宿舍建築群，其中包含台灣史研究巨擘曹永和院士故居。

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莊詠竹指出，目前8號建物尚有台大教授的遺孀居住，雖然不在這次拆除之列，但6號和8號為雙拼住宅，拆除6號可能會對8號的建築結構造成損害，而住戶竟是拆除當天才接獲通知，甚至電視看到一半，聽到怪手駛進聲音，接著電視就沒有訊號，地方里長和里民也沒接獲拆除通知，批評整個拆除缺乏社會溝通。

莊詠竹進一步指出，雖然今年5月台北市文化資產審議會就「溫州街52巷2、4、6、8號」進行審議後，未能取得「文化資產價值」認定，但文化資產界人士仍發起連署，有3千多人響應，批評仍在訴願階段，台大就急於執行拆除作業，整個拆除過程太粗糙。

文資保存工作者陳勤忠表示，前幾天是世界古蹟日，文化部長李遠還喊出保留古蹟，比蓋豪宅還重要，這次遭台大拆除的溫州街日式宿舍群，是1928年第一批建立的宿舍，所有「第一」都有象徵性，即便目前不具文化資產身份，就只有拆除命運嗎？況且整個過程沒有善盡社會溝通，以近乎不人道的方式拆除。

▲台大研究生協會指控突拆溫州街曹永和故居。（圖／台大研究生協會提供）

▲台大研究生協會指控突拆溫州街曹永和故居。（圖／台大研究生協會提供）

台大研究生協會提出3大訴求，要求台大應向8號住戶說明拆除計畫和補強計畫；施工流程部分，應評估是否需要在拆除前進行預防性措施，確保住戶人身安全；校方對於關心台大歷史文資的各方，應更積極展開溝通，說明校方的替代性保存作法。

台大表示，因近期地震及暴雨影響，今年6月即發現溫州街52巷2、4、6號房舍已有樑柱傾斜狀況，為避免產生公共安全問題，依法於6月下旬申請拆除執照，審慎評估在8號房舍原有結構安全無虞下辦理2、4、6號房舍拆除工程。

台大說明，8號房舍非此次拆除標的物，行政單位7月中旬即告知住戶因周邊房屋現況惡化一事，並說明後續拆除作業，施作時不會影響8號房舍安全；施工前均於周邊張貼施工公告，絕非外界所稱「拆除當日才通知」及「安危堪慮」等。

台大強調，台大對歷史及法定文化資產一向尊重，本次也提出「意象保存」的概念，因此在溫州街52巷2、4、6號日式宿舍拆除前，已依溝通過程中的承諾，進行建物3D掃描，以作為意象保存的基底及相關文史紀錄。

▲台大研究生協會開記者會控訴校方突拆曹永和故居 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台大研究生協會開記者會控訴校方突拆曹永和故居 。（圖／記者楊惠琪攝）

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