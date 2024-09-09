建國啤酒廠案　北科大發聲明：支持公地公用「盼共創多贏局面」

▲台北科技大學。（資料照／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

建國啤酒廠2017年原計畫變更為文化園區，但幾經討論後變更為台北科技大學用地，爭議不斷，近日監察院針對此案糾正台北市政府和內政部。北科大今天則發表聲明，表示支持建啤公地公用，希望將建國啤酒廠的公有土地交由北科大管理，定能實現文資活化、社區融合、政府安心、教育永續四贏的局面。

北科大指出，建國啤酒廠豐富的工業遺產與歷史建築，承載著台灣近代工業發展的軌跡。面對建啤公有土地上文化資產保存與活化的需求，北科大作為國立大學，具有專業量能與豐富經驗，秉持教育永續、文化保護及社區共榮的理念，將與文資團體、鄰里及產官學各界，共同合作經營建啤文化資產，為文資、居民、政府等各界創造多贏的嶄新局面，建立長遠且永續的合作模式。

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北科大強調，文化資產保護，應該超越形式上的修復，以教育思維與實際行動，讓文化資產成為當今社會教育、公民推廣與社區互動的載體。

該校擁有卓越的文化資產保存經驗，針對建啤古蹟與歷史建築，不僅能妥善保存這些工業遺產，更將發揮文資保存與再利用等專業量能，讓建啤具有工業風格的建築美學與技術特質得以延續，透過學校師生的專業技術，進行多元時代美學的呈現與再利用，創造出結合歷史與現代應用的開放空間。

北科大秉持「無邊界大學」的理念，已成功打造生態校園，多次榮獲世界綠能大學第一名的殊榮。友善永續綠色空間的理念與實踐，未來也將延續至建啤公有土地，成為與市民共享的開放綠地和公共設施。透過生態綠化、水土保持設施的建設，打造全民參與的生態綠社區，實現都市綠化與文化資產共榮。

此外，北科大在促進教育永續發展與文化資產永續活化的雙重目標下，將建啤公有土地轉型為大學用地，不僅完全符合公地公用的精神，同時亦可減輕政府財政與管理負擔，並且確保公地得以充分公用，由學校相關專業師資生生不息、源源不斷培育年輕學子，薪傳文資教育，實踐文化永續傳承。

北科大表示，必定遵循《文化資產保存法》及都市計畫等相關法令辦理，依法保護建啤的歷史價值，並配合政府都市發展與文化保護政策，為城市文化創生注入嶄新動能。

建啤公有土地鄰近北科大主校區，校方認為，此區空間的納入，將及時緩解學校長期面臨的校地不足問題。教育部103年及108年評鑑，一再指出北科大學生學習空間及實驗場地不足的困境；若能配合中央政策，將鄰近的公有用地納入校園，學校將獲得更多的研究教學與實習空間，有效發揮資源綜效，有助高等技職教育永續發展，持續為國家社會培育更多優秀人才。