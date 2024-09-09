　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

建國啤酒廠案　北科大發聲明：支持公地公用「盼共創多贏局面」

▲▼北科大大門，北科大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲台北科技大學。（資料照／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

建國啤酒廠2017年原計畫變更為文化園區，但幾經討論後變更為台北科技大學用地，爭議不斷，近日監察院針對此案糾正台北市政府和內政部。北科大今天則發表聲明，表示支持建啤公地公用，希望將建國啤酒廠的公有土地交由北科大管理，定能實現文資活化、社區融合、政府安心、教育永續四贏的局面。

北科大指出，建國啤酒廠豐富的工業遺產與歷史建築，承載著台灣近代工業發展的軌跡。面對建啤公有土地上文化資產保存與活化的需求，北科大作為國立大學，具有專業量能與豐富經驗，秉持教育永續、文化保護及社區共榮的理念，將與文資團體、鄰里及產官學各界，共同合作經營建啤文化資產，為文資、居民、政府等各界創造多贏的嶄新局面，建立長遠且永續的合作模式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北科大強調，文化資產保護，應該超越形式上的修復，以教育思維與實際行動，讓文化資產成為當今社會教育、公民推廣與社區互動的載體。

該校擁有卓越的文化資產保存經驗，針對建啤古蹟與歷史建築，不僅能妥善保存這些工業遺產，更將發揮文資保存與再利用等專業量能，讓建啤具有工業風格的建築美學與技術特質得以延續，透過學校師生的專業技術，進行多元時代美學的呈現與再利用，創造出結合歷史與現代應用的開放空間。

北科大秉持「無邊界大學」的理念，已成功打造生態校園，多次榮獲世界綠能大學第一名的殊榮。友善永續綠色空間的理念與實踐，未來也將延續至建啤公有土地，成為與市民共享的開放綠地和公共設施。透過生態綠化、水土保持設施的建設，打造全民參與的生態綠社區，實現都市綠化與文化資產共榮。

此外，北科大在促進教育永續發展與文化資產永續活化的雙重目標下，將建啤公有土地轉型為大學用地，不僅完全符合公地公用的精神，同時亦可減輕政府財政與管理負擔，並且確保公地得以充分公用，由學校相關專業師資生生不息、源源不斷培育年輕學子，薪傳文資教育，實踐文化永續傳承。

北科大表示，必定遵循《文化資產保存法》及都市計畫等相關法令辦理，依法保護建啤的歷史價值，並配合政府都市發展與文化保護政策，為城市文化創生注入嶄新動能。

建啤公有土地鄰近北科大主校區，校方認為，此區空間的納入，將及時緩解學校長期面臨的校地不足問題。教育部103年及108年評鑑，一再指出北科大學生學習空間及實驗場地不足的困境；若能配合中央政策，將鄰近的公有用地納入校園，學校將獲得更多的研究教學與實習空間，有效發揮資源綜效，有助高等技職教育永續發展，持續為國家社會培育更多優秀人才。

ET快訊
Sandra婚禮「大咖藝人都來了」！唐綺陽當場開示
外星人？美國人妻意外錄下不明飛行物體　影像曝光
貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「降雨熱區」曝光
PLG球星酒駕遭罰18萬　呂政儒躲過連坐罰
快訊／柯文哲老家貼「教出貪汙犯」　新竹女被送辦了
快訊／教召打靶　營長意外中彈
快訊／PLG球星酒駕拒測！　車上還有呂政儒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

建國啤酒廠案　北科大發聲明：支持公地公用「盼共創多贏局面」

餐飲人員喊「小心喔」背後意思曝！同行全點頭：上班像人格分裂

貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

你的老好人特質有多高？超準心測一張圖揭露真相

修冷氣「幾分鐘噴4500」他轟騙錢　網紅破盲點！一票人轉念了

周杰倫演唱會「黃牛一張6萬2起跳」　完整價目曝光！粉絲大怒

情侶一起洗澡「洗到私密處」不會尷尬？網見她1動作歪樓：太累了吧

串流平台夯「影城漸漸沒落」！網曝3類型影片：一定要去電影院看

火鍋店男櫃台超神！蹲地回話小朋友、道謝回收婆婆　全場讚爆

200元小火鍋見「1配料」！他怒噴髒話：用這種爛東西充數喔

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

建國啤酒廠案　北科大發聲明：支持公地公用「盼共創多贏局面」

餐飲人員喊「小心喔」背後意思曝！同行全點頭：上班像人格分裂

貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

你的老好人特質有多高？超準心測一張圖揭露真相

修冷氣「幾分鐘噴4500」他轟騙錢　網紅破盲點！一票人轉念了

周杰倫演唱會「黃牛一張6萬2起跳」　完整價目曝光！粉絲大怒

情侶一起洗澡「洗到私密處」不會尷尬？網見她1動作歪樓：太累了吧

串流平台夯「影城漸漸沒落」！網曝3類型影片：一定要去電影院看

火鍋店男櫃台超神！蹲地回話小朋友、道謝回收婆婆　全場讚爆

200元小火鍋見「1配料」！他怒噴髒話：用這種爛東西充數喔

來自丹麥的小眾寶藏保養品牌　小圓球擴香、天然毛巾把家裡變得有質感

台驊8月營收年增逾91％　中菲行成長近45％

中國地方政府穩房市新招！研議「保交樓險」　保費可能拉升房價

劉亦菲放不開尷尬跳舞片段掀議！　網挖對比毒舌批：油膩

業務經驗交流　台南高分院與所轄一、二審首長座談會

新光金「唯一見紅」8月虧44.8億！　12家金控8月獲利一表看

PLG職籃周儀翔拒酒測遭吊照罰18萬　領航猿稍後發聲明

日本熊本縣八代市中村博生市長拜會黃偉哲　首次到訪台南盼開啟交流

建國啤酒廠案　北科大發聲明：支持公地公用「盼共創多贏局面」

小禎16歲愛女進軍演藝圈！出演李進良投資醫療劇　她一開始反對原因曝光

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

生活熱門新聞

可能有雙颱！　最新預測曝

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」

可能有颱風！　今下最大地區曝

80家蛋黃酥評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」

正妹小草「結巴晶晶體」被笑！她怒：比酸民強

才退役「李洋閃曬女友合照」　粉絲：最驚嚇的新聞

柯文哲不抗告透露2訊息！律師嘆：阿北太天真

政府發錢了！14筆給付接力入帳

不是寧夏夜市！一票人公認「好吃又最頂」

狂裝好市多飲料　他喊：這是我的權益

忘記女友名字　他捷運站大喊「那個宜蘭人」結果糗大

柯文哲大便1小時「拒開門遭羈押」！律師揭真正原因

啦啦隊練習生仙爆！內行曝超狂背景：是他女兒

更多熱門

相關新聞

北市2明星科大註冊率破100%　周圍學套租金年增逾1成

北市2明星科大註冊率破100%　周圍學套租金年增逾1成

台北市2大指標科大，台科大與北科大註冊率都超過100%，周圍學套也頗為搶手，統計年增達13%。在地房仲表示，北科周圍學套供給少，大多學生選擇公寓合租，而台科大則有不少人外溢到鄰近的文山、新北永和租屋。

保發中心遭控逼工讀生「工作學業2選1」　北科大新生不滿輕生

保發中心遭控逼工讀生「工作學業2選1」　北科大新生不滿輕生

北科大建國啤酒廠校區活化策略

北科大建國啤酒廠校區活化策略

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

虎尾出張所宿舍建築將活化為青創文化空間

虎尾出張所宿舍建築將活化為青創文化空間

關鍵字：

建國啤酒廠北科大文化資產教育永續綠色生態

讀者迴響

熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面