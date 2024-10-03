台西新興海堤長期遭受海浪強襲　地方憂「破堤」求助中央

▲台西鄉有才寮大排出海口新興海堤因地層下陷、又處於臨海面，海浪長期拍打導致土石沖落，現整條道路遍佈石頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「山陀兒」颱風來襲，雲林沿海地區吹起9級以上陣風，台西鄉有才寮大排出海口新興海堤因地層下陷、又處於臨海面，海浪長期拍打導致土石沖落，現整條道路遍佈石頭，小船也遭沖上岸橫躺道路。地方擔憂若「破堤」將有大量海水灌入，盼修復。縣長張麗善今（3）日率員前往視察。

「有才寮大排出海口新興海堤」全長近1.9公里，以石礫、砂土堆砌而成，興建至今20餘年未曾修復。此次再逢「山陀兒」颱風來襲，地方擔憂長期下，可能「破堤」大量海水將灌入致災，盼能儘速修復。縣長張麗善率員前往視察，水利處表示，此地海堤高度約4.8米，預計再提高1.2公尺，總經費約1.4億元已向中央爭取經費挹注。

台西鄉長李文來表示，在此養殖文蛤的漁民眾多，該道路更是必經之處，但每逢大風雨來襲，海浪拍打下，砂石遭拍打落下，恐有人身安全；林姓漁民表示，很怕海堤因此被「削薄」，萬一「破堤」大量海水灌入，恐造成不小災害。

張麗善、立委張嘉郡、丁學忠與相關單位前往現場視察，張麗善表示，為避免漁民有安全疑慮，將加強海堤牢固度，加高海堤高度1.2公尺左右，總經費大約1.4億元左右，以抵擋海水沖擊造成的危記者蔡佩旻／雲林報導

「山陀兒」颱風來襲，雲林沿海地區吹起9級以上陣風，台西鄉有才寮大排出海口新興海堤因地層下陷、又處於臨海面，海浪長期拍打導致土石沖落，現整條道路遍佈石頭，小船也遭沖上岸橫躺道路。地方擔憂若「破堤」將有大量海水灌入，盼修復。縣長張麗善今（3）日率員前往視察。

▲台西鄉有才寮大排出海口新興海堤整條道路遍佈石頭，縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠與相關單位前往現場視察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「有才寮大排出海口新興海堤」全長近1.9公里，以石礫、砂土堆砌而成，興建至今20餘年未曾修復。此次再逢「山陀兒」颱風來襲，地方擔憂長期下，可能「破堤」大量海水將灌入致災，盼能儘速修復。縣長張麗善率員前往視察，水利處表示，此地海堤高度約4.8米，預計再提高1.2公尺，總經費約1.4億元已向中央爭取經費挹注。

台西鄉長李文來表示，在此養殖文蛤的漁民眾多，該道路更是必經之處，但每逢大風雨來襲，海浪拍打下，砂石遭拍打落下，恐有人身安全；林姓漁民表示，很怕海堤因此被「削薄」，萬一「破堤」大量海水灌入，恐造成不小災害。

縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠與相關單位前往現場視察，張麗善表示，為避免漁民有安全疑慮，將加強海堤牢固度，加高海堤高度1.2公尺左右，總經費大約1.4億元左右，以抵擋海水沖擊造成的危險。水利處指出，短期會向水利署提出消波塊擺法調整、數量增加需求以利抵擋未來潮位造成的危害。

水利處長許宏博強調，此地海堤長年地層下陷導致高度不足僅有4.8米左右，長期風砂吹打又加上臨海面，讓海堤脆弱導致防護功能降低，短期會趕緊將水防道路雜物清除，海堤也會趕緊補強，未來將重建，除加高海堤外，包括防水、洩水功能須補強，現已向中央爭取經費，盼挹注。

險。水利處指出，短期會向水利署提出消波塊擺法調整、數量增加需求以利抵擋未來潮位造成的危害。

水利處長許宏博強調，此地海堤長年地層下陷導致高度不足僅有4.8米左右，長期風砂吹打又加上臨海面，讓海堤脆弱導致防護功能降低，短期會趕緊將水防道路雜物清除，海堤也會趕緊補強，未來將重建，除加高海堤外，包括防水、洩水功能須補強，現已向中央爭取經費，盼挹注。

▲台西鄉有才寮大排出海口新興海堤整條道路遍佈石頭，縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠與台西鄉長李文來、相關單位前往現場視察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）