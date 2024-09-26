北港朝天宮建廟330週年　董事長蔡咏鍀贈教宗黃金、白玉媽祖像

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀敬備金媽祖神像送給教宗作為交流紀念，留下宗教界的歷史畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中華民國宗教與和平協進會，在台灣時間9月25日至梵蒂岡拜會教宗方濟各，北港朝天宮董事長蔡咏鍀敬備黃金及白玉媽祖神像，贈與作為交流紀念，兩人交流互動熱絡。由象徵媽祖牽起宗教界友誼的橋樑，為台灣宗教信仰打開世界的一扇門，讓宗教向善與世界和平的共同價值，成為宗教領域的最高共識。

中華民國宗教與信仰協進會理事長鍾安住指出，宗教信仰或許因個人的價值觀與認知不同，而有不同的信仰派別，但核心價值都是相同的，各個宗教團體這次共同拜會教宗，都深感榮幸與感動，也代表中華民國的宗教，用更高的視野，看見宗教串聯世界的能量。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年欣逢北港朝天宮建廟330週年，也正巧是中華民國宗教與信仰協進會成立30週年，北港朝天宮積極透過國際參訪傳達媽祖信仰價值，這次遠赴梵蒂岡與教宗相會，透過媽祖的信仰魅力，傳遞世界和平與善的價值，也讓世界看見北港朝天宮媽祖，引領信仰走向國際的視野與高度。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀敬備金媽祖神像送給教宗作為交流紀念，價值新台幣近15萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）